В самом криминальном районе Тюмени спасли тонувшего ребенка

Как сообщили в депздраве по региону, ребенку оказали необходимую помощь и доставили в больницу Фото: Анна Майорова © URA.RU

На Лесобазе в Тюмени спасли тонувшего ребенка. Об этом сообщили в группе «Подслушано на Лесобазе» в социальной сети «ВКонтакте». По данным очевидцев, из воды прохожие также вытащили женщину.

«Слышала, что ребенок под воду ушел. Мама пыталась вытащить и не смогла, мужчины помогли вытащить возможно», — написала пользовательница Елена Козлова. «Ребенок кричал „мама, мама, не умирай“», — рассказала тюменка Алина Шилова.

В департаменте здравоохранения Тюменской области URA.RU сообщили, что ребенку оказали необходимую помощь и увезли в больницу. Информация по женщине уточняется. «Сообщение поступило в 14:35. Скорая прибыла в 14:43, после оказания всей необходимой помощи несовершеннолетний пациент доставлен в ОКБ № 2», — рассказали в пресс-службе депздрава по региону.

Роспотребнадзор Тюменской области назвал список водоемов, купание в которых безопасно, всего их в регионе восемь. По данным МСЧ, с начала летнего сезона в области утонули пятеро детей.

Ранее URA.RU писало, что жители Тюмени составили рейтинг самых криминальных районов города. Большинство проголосовали за Лесобазу и КПД.