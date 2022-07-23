23 июля 2022
22 июля 2022

В самом криминальном районе Тюмени спасли тонувшего ребенка

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Медицинский центр для пациентов с инфекционными заболеваниями. Свердловская область, Краснотурьинск , неотложка, медицина, здравоохранение, скорая помощь, медицинская помощь, неотложная помощь, машина скорой помощи, машина скорой медицинской помощи
Как сообщили в депздраве по региону, ребенку оказали необходимую помощь и доставили в больницу Фото:

На Лесобазе в Тюмени спасли тонувшего ребенка. Об этом сообщили в группе «Подслушано на Лесобазе» в социальной сети «ВКонтакте». По данным очевидцев, из воды прохожие также вытащили женщину.

«Слышала, что ребенок под воду ушел. Мама пыталась вытащить и не смогла, мужчины помогли вытащить возможно», — написала пользовательница Елена Козлова. «Ребенок кричал „мама, мама, не умирай“», — рассказала тюменка Алина Шилова.

В департаменте здравоохранения Тюменской области URA.RU сообщили, что ребенку оказали необходимую помощь и увезли в больницу. Информация по женщине уточняется. «Сообщение поступило в 14:35. Скорая прибыла в 14:43, после оказания всей необходимой помощи несовершеннолетний пациент доставлен в ОКБ № 2», — рассказали в пресс-службе депздрава по региону.

Роспотребнадзор Тюменской области назвал список водоемов, купание в которых безопасно, всего их в регионе восемь. По данным МСЧ, с начала летнего сезона в области утонули пятеро детей.

Ранее URA.RU писало, что жители Тюмени составили рейтинг самых криминальных районов города. Большинство проголосовали за Лесобазу и КПД.

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На Лесобазе в Тюмени спасли тонувшего ребенка. Об этом сообщили в группе «Подслушано на Лесобазе» в социальной сети «ВКонтакте». По данным очевидцев, из воды прохожие также вытащили женщину. «Слышала, что ребенок под воду ушел. Мама пыталась вытащить и не смогла, мужчины помогли вытащить возможно», — написала пользовательница Елена Козлова. «Ребенок кричал „мама, мама, не умирай“», — рассказала тюменка Алина Шилова. В департаменте здравоохранения Тюменской области URA.RU сообщили, что ребенку оказали необходимую помощь и увезли в больницу. Информация по женщине уточняется. «Сообщение поступило в 14:35. Скорая прибыла в 14:43, после оказания всей необходимой помощи несовершеннолетний пациент доставлен в ОКБ № 2», — рассказали в пресс-службе депздрава по региону. Роспотребнадзор Тюменской области назвал список водоемов, купание в которых безопасно, всего их в регионе восемь. По данным МСЧ, с начала летнего сезона в области утонули пятеро детей. Ранее URA.RU писало, что жители Тюмени составили рейтинг самых криминальных районов города. Большинство проголосовали за Лесобазу и КПД.
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