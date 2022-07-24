24 июля 2022
23 июля 2022

Лесные пожары в ХМАО подошли к населенным пунктам националов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Лесной пожар на озере Глухое. Свердловская область, первоуральский городской округ, лес горит, лесной пожар, пожар в лесу, дым в лесу, пожар у озера глухое
Пожар вблизи населенных пунктов действует уже пять дней Фото:
новость из сюжета
Лесные пожары в России

Лесной пожар приблизился к населенным пунктам Саранпауль и Щекурья (ХМАО), где в основном живут представители коренных народов Севера. До жилых домов остается три с половиной километра. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил заместитель директора югорской базы авиалесоохраны Дмитрий Семин.

«У нас пожар в районе Саранпауля и Щекурьи. До этих двух национальных поселочков остается три с половиной километра. Это западная часть Березовского района. Предгорья. Предположительно, возгорание произошло от грозы. Распространение пожара мы остановили, но там большая торфяная подстилка. Огонь уходит в торф», — уточняет Семин.

Пожар возле деревень, в которых проживает свыше 3000 человек, действует уже неделю. В выходные в населенных пунктах наблюдалось сильное задымление и запах гари. Тушат очаг 20 человек. Как говорят в авиалесоохране, проливку торфяного слоя ведут с помощью моторизованных помп. Но такие очаги затушить очень сложно. «Пожар в пределах трех километров. Более точно, 2 километра 900 метров. Рядом с Саранпаулем у нас находится болото. Через него пожар перекинуться не мог. Он пошел вдоль реки. Там круглосуточно работают пожарные», — говорит и. о. главы МКУ «Сельское поселение Саранпауль» Галина Шумей.

Ранее URA.RU сообщало, что Березовскому, Октябрьскому и Советскому районам ХМАО грозит катастрофа из-за лесных пожаров. На этом фоне губернатор ХМАО Наталья Комарова ввела в регионе режим ЧС.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки».


Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки»

Лесной пожар приблизился к населенным пунктам Саранпауль и Щекурья (ХМАО), где в основном живут представители коренных народов Севера. До жилых домов остается три с половиной километра. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил заместитель директора югорской базы авиалесоохраны Дмитрий Семин. «У нас пожар в районе Саранпауля и Щекурьи. До этих двух национальных поселочков остается три с половиной километра. Это западная часть Березовского района. Предгорья. Предположительно, возгорание произошло от грозы. Распространение пожара мы остановили, но там большая торфяная подстилка. Огонь уходит в торф», — уточняет Семин. Пожар возле деревень, в которых проживает свыше 3000 человек, действует уже неделю. В выходные в населенных пунктах наблюдалось сильное задымление и запах гари. Тушат очаг 20 человек. Как говорят в авиалесоохране, проливку торфяного слоя ведут с помощью моторизованных помп. Но такие очаги затушить очень сложно. «Пожар в пределах трех километров. Более точно, 2 километра 900 метров. Рядом с Саранпаулем у нас находится болото. Через него пожар перекинуться не мог. Он пошел вдоль реки. Там круглосуточно работают пожарные», — говорит и. о. главы МКУ «Сельское поселение Саранпауль» Галина Шумей. Ранее URA.RU сообщало, что Березовскому, Октябрьскому и Советскому районам ХМАО грозит катастрофа из-за лесных пожаров. На этом фоне губернатор ХМАО Наталья Комарова ввела в регионе режим ЧС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...