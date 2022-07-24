Лесные пожары в ХМАО подошли к населенным пунктам националов

Пожар вблизи населенных пунктов действует уже пять дней Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Лесные пожары в России

Лесной пожар приблизился к населенным пунктам Саранпауль и Щекурья (ХМАО), где в основном живут представители коренных народов Севера. До жилых домов остается три с половиной километра. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил заместитель директора югорской базы авиалесоохраны Дмитрий Семин.

«У нас пожар в районе Саранпауля и Щекурьи. До этих двух национальных поселочков остается три с половиной километра. Это западная часть Березовского района. Предгорья. Предположительно, возгорание произошло от грозы. Распространение пожара мы остановили, но там большая торфяная подстилка. Огонь уходит в торф», — уточняет Семин.

Пожар возле деревень, в которых проживает свыше 3000 человек, действует уже неделю. В выходные в населенных пунктах наблюдалось сильное задымление и запах гари. Тушат очаг 20 человек. Как говорят в авиалесоохране, проливку торфяного слоя ведут с помощью моторизованных помп. Но такие очаги затушить очень сложно. «Пожар в пределах трех километров. Более точно, 2 километра 900 метров. Рядом с Саранпаулем у нас находится болото. Через него пожар перекинуться не мог. Он пошел вдоль реки. Там круглосуточно работают пожарные», — говорит и. о. главы МКУ «Сельское поселение Саранпауль» Галина Шумей.

Ранее URA.RU сообщало, что Березовскому, Октябрьскому и Советскому районам ХМАО грозит катастрофа из-за лесных пожаров. На этом фоне губернатор ХМАО Наталья Комарова ввела в регионе режим ЧС.

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