Иностранец хотел привезти в Тюмень вредных насекомых

26 июля 2022 в 15:45 Размер текста - 17 +

У гражданина Таджикистана в тюменском аэропорту «Рощино„изъяли зараженную фасоль Фото: Николай Бастриков © URA.RU В тюменском аэропорту «Рощино» у гражданина Таджикистана изъяли полкилограмма фасоли, зараженной четырехпятнистой зерновкой — опасными для растений жуками рода Callosobruchus. Об этом сообщает официальный сайт регионального управления Россельхознадзора по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. «Специалистами управления Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам в тюменском аэропорту „Рощино“ осуществлен карантинный фитосанитарный контроль международного рейса из республики Таджикистан. При досмотре ручной клади и багажа пассажиров, выявлен ввоз 0,6 кг подкарантинной продукции (фасоль сушеная) с признаками заражения карантинным организмом — зерновкой рода Callosobruchus», — сообщает Россельхознадзор на своем официальном сайте. Там уточнили, что вышеуказанный вид жука входит в список карантинных организмов, отсутствующих в РФ. Он вредит таким растениям, как горох, конские бобы, соя, чечевица и т. д. Зараженная фасоль, привезенная из Таджикистана в Тюмень, была сожжена в спецпечи аэропорта по заявлению владельца.

В тюменском аэропорту «Рощино» у гражданина Таджикистана изъяли полкилограмма фасоли, зараженной четырехпятнистой зерновкой — опасными для растений жуками рода Callosobruchus. Об этом сообщает официальный сайт регионального управления Россельхознадзора по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. «Специалистами управления Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам в тюменском аэропорту „Рощино“ осуществлен карантинный фитосанитарный контроль международного рейса из республики Таджикистан. При досмотре ручной клади и багажа пассажиров, выявлен ввоз 0,6 кг подкарантинной продукции (фасоль сушеная) с признаками заражения карантинным организмом — зерновкой рода Callosobruchus», — сообщает Россельхознадзор на своем официальном сайте. Там уточнили, что вышеуказанный вид жука входит в список карантинных организмов, отсутствующих в РФ. Он вредит таким растениям, как горох, конские бобы, соя, чечевица и т. д. Зараженная фасоль, привезенная из Таджикистана в Тюмень, была сожжена в спецпечи аэропорта по заявлению владельца.