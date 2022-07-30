Свердловская область заработает на сельхозпродукции более 99 млрд

Объем валовой сельскохозяйственной продукции превысит 99,3 млрд рублей Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Ожидается, что объем валовой сельскохозяйственной продукции (стоимость продукции, полученной в результате выращивания растений, животных с их дальнейшим использованием за определенный период времени — прим. ред.) в Свердловской области по итогам года превысит 99,3 млрд рублей. Показатель станет больше, в сравнении с 2021 годом, из-за увеличения объемов урожая, рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области.

«В 2021 году объем валовой сельскохозяйственной продукции, произведенной в хозяйствах всех категорий, достиг 99,3 млрд рублей. А в 2022 году планируется, что объем валовой продукции будет больше прошлогоднего уровня», — приводит ТАСС слова департамента.

Первостепенно в регионе следят за стоимостью валовой сельхозпродукции, произведенной в хозяйствах всех категорий (растениеводство и животноводство — прим. ред.), потому что значимое количество продукции производят для внутреннего потребления на фермах, а не для продажи. Помимо этого, в департаменте заявили о необходимости формировать семенной запас для посева в 2023 году. Так как это тоже скажется на итоговой выручке предприятий.

В текущем году ситуация в отрасли животноводства находится на уровне 2021 года. А в растениеводстве прогнозируют «неплохой» урожай, который будет больше, чем в засушливом 2021 году.

«В 2022 году в качестве господдержки выделят 4,35 млрд рублей. Из федерального бюджета направят 0,85 млрд рублей, из областного — 3,5 млрд рублей. В 2021 году господдержку предоставили в размере 4,6 млрд рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 1,3 млрд рублей», — дополняет ТАСС.

Ранее губернатор Свердловской области анонсировал появление в регионе уникальных ферм. Они появятся в ближайшие пять лет, сообщил губернатор.