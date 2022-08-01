01 августа 2022

Власти сообщили о гибели на Украине пермского военного

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Пермский военный погиб в ходе спецоперации на Украине Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В ходе специальной военной операции РФ на Украине погиб военнослужащий из Пермского края Борис Вавилин. Об этом сообщается в официальной группе администрации города Кудымкара в соцсети «ВКонтакте».

«C прискорбием сообщаем, что при исполнении служебных обязанностей во время специальной военной операции на территории ДНР и ЛНР погиб наш земляк, Вавилин Борис Александрович 2 ноября 2001 года рождения. Администрация города Кудымкара выражает глубокие соболезнования родным и близким», — сообщается в паблике.

Уточняется, что прощание с Борисом Вавилиным состоится 3 августа в 10:30 в культурно-деловом центре Кудымкара. В память о погибшем также проведут траурный митинг.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Президент РФ сообщил, что эта мера — вынужденная. Главная цель — спасение жителей ЛНР и ДНР от агрессии киевского режима, а также денацификация и демилитаризация Украины.

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В ходе специальной военной операции РФ на Украине погиб военнослужащий из Пермского края Борис Вавилин. Об этом сообщается в официальной группе администрации города Кудымкара в соцсети «ВКонтакте». «C прискорбием сообщаем, что при исполнении служебных обязанностей во время специальной военной операции на территории ДНР и ЛНР погиб наш земляк, Вавилин Борис Александрович 2 ноября 2001 года рождения. Администрация города Кудымкара выражает глубокие соболезнования родным и близким», — сообщается в паблике. Уточняется, что прощание с Борисом Вавилиным состоится 3 августа в 10:30 в культурно-деловом центре Кудымкара. В память о погибшем также проведут траурный митинг. Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Президент РФ сообщил, что эта мера — вынужденная. Главная цель — спасение жителей ЛНР и ДНР от агрессии киевского режима, а также денацификация и демилитаризация Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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