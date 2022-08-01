Власти сообщили о гибели на Украине пермского военного

02 августа 2022 в 14:41 Размер текста - 17 +

Пермский военный погиб в ходе спецоперации на Украине Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В ходе специальной военной операции РФ на Украине погиб военнослужащий из Пермского края Борис Вавилин. Об этом сообщается в официальной группе администрации города Кудымкара в соцсети «ВКонтакте». «C прискорбием сообщаем, что при исполнении служебных обязанностей во время специальной военной операции на территории ДНР и ЛНР погиб наш земляк, Вавилин Борис Александрович 2 ноября 2001 года рождения. Администрация города Кудымкара выражает глубокие соболезнования родным и близким», — сообщается в паблике. Уточняется, что прощание с Борисом Вавилиным состоится 3 августа в 10:30 в культурно-деловом центре Кудымкара. В память о погибшем также проведут траурный митинг. Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Президент РФ сообщил, что эта мера — вынужденная. Главная цель — спасение жителей ЛНР и ДНР от агрессии киевского режима, а также денацификация и демилитаризация Украины.

В ходе специальной военной операции РФ на Украине погиб военнослужащий из Пермского края Борис Вавилин. Об этом сообщается в официальной группе администрации города Кудымкара в соцсети «ВКонтакте». «C прискорбием сообщаем, что при исполнении служебных обязанностей во время специальной военной операции на территории ДНР и ЛНР погиб наш земляк, Вавилин Борис Александрович 2 ноября 2001 года рождения. Администрация города Кудымкара выражает глубокие соболезнования родным и близким», — сообщается в паблике. Уточняется, что прощание с Борисом Вавилиным состоится 3 августа в 10:30 в культурно-деловом центре Кудымкара. В память о погибшем также проведут траурный митинг. Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Президент РФ сообщил, что эта мера — вынужденная. Главная цель — спасение жителей ЛНР и ДНР от агрессии киевского режима, а также денацификация и демилитаризация Украины.