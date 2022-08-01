01 августа 2022

В Перми умер один из первых политтехнологов края

© Служба новостей «URA.RU»
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Территория СКРУ-3 ПАО Уралкалий. Соликамск , букет роз, траур, свечи
СМИ сообщили о смерти Дмитрия Вохринцева Фото:

Ушел из жизни основатель фонда «Политком» Дмитрий Вохринцев. О смерти одного из первых пермских политтехнологов сообщает «Коммерсант-Прикамье».

«Умер один из первых пермских политтехнологов, основатель фонда „Политком“ Дмитрий Вохринцев. Эти сведения „Ъ-Прикамье“ подтвердили сразу несколько пермских политтехнологов», — пишет издание. О причинах смерти не сообщается.

Дмитрий Вохринцев в 1990 — начале 2000 годов был одним из самых известных политтехнологов Пермского края. Он вел кампании кандидатов в заксобрание, работал на выборах глав муниципалитетов. Его фонд корпоративных технологий «Политком» был ликвидирован в 2013 году.

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Ушел из жизни основатель фонда «Политком» Дмитрий Вохринцев. О смерти одного из первых пермских политтехнологов сообщает «Коммерсант-Прикамье». «Умер один из первых пермских политтехнологов, основатель фонда „Политком“ Дмитрий Вохринцев. Эти сведения „Ъ-Прикамье“ подтвердили сразу несколько пермских политтехнологов», — пишет издание. О причинах смерти не сообщается. Дмитрий Вохринцев в 1990 — начале 2000 годов был одним из самых известных политтехнологов Пермского края. Он вел кампании кандидатов в заксобрание, работал на выборах глав муниципалитетов. Его фонд корпоративных технологий «Политком» был ликвидирован в 2013 году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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