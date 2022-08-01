В Перми умер один из первых политтехнологов края

02 августа 2022 в 16:16 Размер текста - 17 +

СМИ сообщили о смерти Дмитрия Вохринцева Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Ушел из жизни основатель фонда «Политком» Дмитрий Вохринцев. О смерти одного из первых пермских политтехнологов сообщает «Коммерсант-Прикамье». «Умер один из первых пермских политтехнологов, основатель фонда „Политком“ Дмитрий Вохринцев. Эти сведения „Ъ-Прикамье“ подтвердили сразу несколько пермских политтехнологов», — пишет издание. О причинах смерти не сообщается. Дмитрий Вохринцев в 1990 — начале 2000 годов был одним из самых известных политтехнологов Пермского края. Он вел кампании кандидатов в заксобрание, работал на выборах глав муниципалитетов. Его фонд корпоративных технологий «Политком» был ликвидирован в 2013 году.

Ушел из жизни основатель фонда «Политком» Дмитрий Вохринцев. О смерти одного из первых пермских политтехнологов сообщает «Коммерсант-Прикамье». «Умер один из первых пермских политтехнологов, основатель фонда „Политком“ Дмитрий Вохринцев. Эти сведения „Ъ-Прикамье“ подтвердили сразу несколько пермских политтехнологов», — пишет издание. О причинах смерти не сообщается. Дмитрий Вохринцев в 1990 — начале 2000 годов был одним из самых известных политтехнологов Пермского края. Он вел кампании кандидатов в заксобрание, работал на выборах глав муниципалитетов. Его фонд корпоративных технологий «Политком» был ликвидирован в 2013 году.