Huawei закрывает интернет-магазин в России

03 августа 2022 в 18:46 Размер текста - 17 +

Пользователи Huawei Vmall получили сообщение о закрытии магазина в России Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Интернет-магазин китайского производителя электроники Huawei Vmall прекращает работу в России. Сообщение об этом пришло пользователям официального маркетплейса. «С 1 августа 2022 года в 10.00 по московскому времени компания Huawei останавливает продажи в официальном интернет-магазине Vmall, а также в мобильном приложении Huawei Vmall», — говорится в сообщении. Компания подчеркнула, что ранее размещенные в интернет-магазине Vmall заказы будут доставлены в обычном режиме. «На товары, которые уже были приобретены в Vmall, будет продолжать действовать гарантия», — добавили в Huawei. Ранее URA.RU сообщало о том, что китайская компания телекоммуникаций Huawei начала закрывать официальные торговые точки в России. Из 19 магазинов уже прекратили работу четыре. Многие иностранные бренды объявили об уходе с российского рынка после начала специальной операции России на Украине. Так, приостановить работу в России решили Calvin Klein и Tommy Hilfiger, а также владелец бренда Zara и Massimo Dutti — компания Inditex. Аналогичное заявление сделали шведская компания IKEA и розничная сеть H&M Group, американская корпорация Apple, а также компании Nike, ASOS и Adidas.

Интернет-магазин китайского производителя электроники Huawei Vmall прекращает работу в России. Сообщение об этом пришло пользователям официального маркетплейса. «С 1 августа 2022 года в 10.00 по московскому времени компания Huawei останавливает продажи в официальном интернет-магазине Vmall, а также в мобильном приложении Huawei Vmall», — говорится в сообщении. Компания подчеркнула, что ранее размещенные в интернет-магазине Vmall заказы будут доставлены в обычном режиме. «На товары, которые уже были приобретены в Vmall, будет продолжать действовать гарантия», — добавили в Huawei. Ранее URA.RU сообщало о том, что китайская компания телекоммуникаций Huawei начала закрывать официальные торговые точки в России. Из 19 магазинов уже прекратили работу четыре. Многие иностранные бренды объявили об уходе с российского рынка после начала специальной операции России на Украине. Так, приостановить работу в России решили Calvin Klein и Tommy Hilfiger, а также владелец бренда Zara и Massimo Dutti — компания Inditex. Аналогичное заявление сделали шведская компания IKEA и розничная сеть H&M Group, американская корпорация Apple, а также компании Nike, ASOS и Adidas.