Источник: Huawei закрывает магазины в России

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Магазины электроники Курган, телевизоры
Крупнейшая компания телекоммуникаций начала закрывать торговые точки в РФ, сообщил источник Фото:
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Китайская компания телекоммуникаций Huawei начала закрывать официальные торговые точки в России. Об этом сообщил близкий к компании источник.

«Компания Huawei начала закрывать свои официальные торговые точки в России. На данный момент из 19 магазинов прекратили работу уже четыре, закрытие магазинов продолжится в ближайшие месяцы», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Многие иностранные бренды объявили об уходе с российского рынка после начала специальной операции РФ по демилитаризации Украины. Так, приостановить работу в России решили Calvin Klein и Tommy Hilfiger, а также владелец бренда Zara, Massimo Dutti и других — компания Inditex. Аналогичное заявление сделали шведская компания IKEA и розничная сеть H&M Group, американская корпорация Apple, а также компании Nike, ASOS и Adidas.

Однако позже многие бренды выразили готовность вернуться на рынок РФ. Так, испанская компания Inditex хочет вернуться в Россию уже летом, а сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s после ребрендинга запустит онлайн-продажи 12 июня. А группа компаний Inventive Retail Group (владеет магазинами брендов Apple, Lego, Samsung и Nike) вовсе решила остаться в РФ.

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Китайская компания телекоммуникаций Huawei начала закрывать официальные торговые точки в России. Об этом сообщил близкий к компании источник. «Компания Huawei начала закрывать свои официальные торговые точки в России. На данный момент из 19 магазинов прекратили работу уже четыре, закрытие магазинов продолжится в ближайшие месяцы», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник. Многие иностранные бренды объявили об уходе с российского рынка после начала специальной операции РФ по демилитаризации Украины. Так, приостановить работу в России решили Calvin Klein и Tommy Hilfiger, а также владелец бренда Zara, Massimo Dutti и других — компания Inditex. Аналогичное заявление сделали шведская компания IKEA и розничная сеть H&M Group, американская корпорация Apple, а также компании Nike, ASOS и Adidas. Однако позже многие бренды выразили готовность вернуться на рынок РФ. Так, испанская компания Inditex хочет вернуться в Россию уже летом, а сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s после ребрендинга запустит онлайн-продажи 12 июня. А группа компаний Inventive Retail Group (владеет магазинами брендов Apple, Lego, Samsung и Nike) вовсе решила остаться в РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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