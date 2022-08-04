04 августа 2022

Бюджет на премии тюменским чиновникам сократился почти в три раза

© Служба новостей «URA.RU»
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В прошлом году на премии выделили 214 млн рублей, тогда как в этом — 81,8 млн Фото:

Из федерального бюджета для тюменских муниципалитетов выделят 81,8 млн рублей на поощрение работы органов местного самоуправления. Такое постановление правительства Тюменской области опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации. Эта сумма в 2,6 раза меньше, чем в прошлом году.

«Направить за счет дотаций из федерального бюджета в бюджет Тюменской области 81,8 млн рублей за достижение за отчетный период показателей эффективности деятельности», — сообщается в постановлении. Больше всего получит денег Тюмень — 17,3 млн рублей, Тюменский район — 7 млн рублей и Тобольск — 4 млн рублей. Меньше всех получат Сладковский район — 1,39 млн рублей, городской округ Ялуторовска — 1,54 млн рублей и Ишима — 1,86 млн рублей. Всего деньги выделят 26 муниципалитетам.

Ранее URA.RU сообщало, что в прошлом году на премии для чиновников региона выделили сумму почти в 3 раза больше — 214 млн рублей. Тогда наибольшая часть досталась Тюмени — 48,2 млн. По словам губернатора Тюменской области Александра Моора, часть средств удалось получить благодаря гранту за достижение показателей социально-экономического развития.

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Из федерального бюджета для тюменских муниципалитетов выделят 81,8 млн рублей на поощрение работы органов местного самоуправления. Такое постановление правительства Тюменской области опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации. Эта сумма в 2,6 раза меньше, чем в прошлом году. «Направить за счет дотаций из федерального бюджета в бюджет Тюменской области 81,8 млн рублей за достижение за отчетный период показателей эффективности деятельности», — сообщается в постановлении. Больше всего получит денег Тюмень — 17,3 млн рублей, Тюменский район — 7 млн рублей и Тобольск — 4 млн рублей. Меньше всех получат Сладковский район — 1,39 млн рублей, городской округ Ялуторовска — 1,54 млн рублей и Ишима — 1,86 млн рублей. Всего деньги выделят 26 муниципалитетам. Ранее URA.RU сообщало, что в прошлом году на премии для чиновников региона выделили сумму почти в 3 раза больше — 214 млн рублей. Тогда наибольшая часть досталась Тюмени — 48,2 млн. По словам губернатора Тюменской области Александра Моора, часть средств удалось получить благодаря гранту за достижение показателей социально-экономического развития.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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