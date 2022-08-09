На Западе разочаровались реакцией Зеленского на доклад Amnesty

09 августа 2022 в 19:22 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский раскритиковал доклад о зверствах бойцов ВСУ Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Запад разочарован негативной реакцией президента Украины Владимира Зеленского на отчет международной правозащитной организации Amnesty International, которая написала о зверствах ВСУ. Об этом заявил почетный профессор международного права Хельсинкского университета Мартти Коскенниеми в интервью финскому СМИ Yle. «На Западе у нас такая огромная потребность сохранить Владимира Зеленского и его команду как чисто белых, потому что Запад хочет видеть мир черно-белым. По этой причине Запад разочарован тем, что Зеленский не принял отчет Amnesty International. На месте Зеленского было бы правильно сказать, что обвинения вызывают озабоченность и что они будут расследованы», — сказал Коскенниеми. Ранее Amnesty International обвинила украинские войска в нарушении военного права. Правозащитники заявили, что ВСУ размещают огневые позиции в жилых домах и школах, тем самым подвергая опасности жизни мирных жителей. Украинские власти раскритиковали этот доклад, и, в итоге, Amnesty International принесла извинения за его публикацию. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Соответствующий приказ отдал президент России Владимир Путин. Глава государства сообщил, что это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от геноцида со стороны украинских националистов. В Минобороны РФ подчеркивали, что российская армия наносит удары только по объектам военной инфраструктуры ВСУ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Запад разочарован негативной реакцией президента Украины Владимира Зеленского на отчет международной правозащитной организации Amnesty International, которая написала о зверствах ВСУ. Об этом заявил почетный профессор международного права Хельсинкского университета Мартти Коскенниеми в интервью финскому СМИ Yle. «На Западе у нас такая огромная потребность сохранить Владимира Зеленского и его команду как чисто белых, потому что Запад хочет видеть мир черно-белым. По этой причине Запад разочарован тем, что Зеленский не принял отчет Amnesty International. На месте Зеленского было бы правильно сказать, что обвинения вызывают озабоченность и что они будут расследованы», — сказал Коскенниеми. Ранее Amnesty International обвинила украинские войска в нарушении военного права. Правозащитники заявили, что ВСУ размещают огневые позиции в жилых домах и школах, тем самым подвергая опасности жизни мирных жителей. Украинские власти раскритиковали этот доклад, и, в итоге, Amnesty International принесла извинения за его публикацию. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Соответствующий приказ отдал президент России Владимир Путин. Глава государства сообщил, что это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от геноцида со стороны украинских националистов. В Минобороны РФ подчеркивали, что российская армия наносит удары только по объектам военной инфраструктуры ВСУ.