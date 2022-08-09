На Западе разочаровались реакцией Зеленского на доклад Amnesty

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Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир
Владимир Зеленский раскритиковал доклад о зверствах бойцов ВСУ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Запад разочарован негативной реакцией президента Украины Владимира Зеленского на отчет международной правозащитной организации Amnesty International, которая написала о зверствах ВСУ. Об этом заявил почетный профессор международного права Хельсинкского университета Мартти Коскенниеми в интервью финскому СМИ Yle.

«На Западе у нас такая огромная потребность сохранить Владимира Зеленского и его команду как чисто белых, потому что Запад хочет видеть мир черно-белым. По этой причине Запад разочарован тем, что Зеленский не принял отчет Amnesty International. На месте Зеленского было бы правильно сказать, что обвинения вызывают озабоченность и что они будут расследованы», — сказал Коскенниеми.

Ранее Amnesty International обвинила украинские войска в нарушении военного права. Правозащитники заявили, что ВСУ размещают огневые позиции в жилых домах и школах, тем самым подвергая опасности жизни мирных жителей. Украинские власти раскритиковали этот доклад, и, в итоге, Amnesty International принесла извинения за его публикацию.

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Соответствующий приказ отдал президент России Владимир Путин. Глава государства сообщил, что это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от геноцида со стороны украинских националистов. В Минобороны РФ подчеркивали, что российская армия наносит удары только по объектам военной инфраструктуры ВСУ.

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Запад разочарован негативной реакцией президента Украины Владимира Зеленского на отчет международной правозащитной организации Amnesty International, которая написала о зверствах ВСУ. Об этом заявил почетный профессор международного права Хельсинкского университета Мартти Коскенниеми в интервью финскому СМИ Yle. «На Западе у нас такая огромная потребность сохранить Владимира Зеленского и его команду как чисто белых, потому что Запад хочет видеть мир черно-белым. По этой причине Запад разочарован тем, что Зеленский не принял отчет Amnesty International. На месте Зеленского было бы правильно сказать, что обвинения вызывают озабоченность и что они будут расследованы», — сказал Коскенниеми. Ранее Amnesty International обвинила украинские войска в нарушении военного права. Правозащитники заявили, что ВСУ размещают огневые позиции в жилых домах и школах, тем самым подвергая опасности жизни мирных жителей. Украинские власти раскритиковали этот доклад, и, в итоге, Amnesty International принесла извинения за его публикацию. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Соответствующий приказ отдал президент России Владимир Путин. Глава государства сообщил, что это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от геноцида со стороны украинских националистов. В Минобороны РФ подчеркивали, что российская армия наносит удары только по объектам военной инфраструктуры ВСУ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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