В Запорожье заявили о нежелании украинцев умирать за Зеленского

Мирные жители не хотят воевать за Украину, считает Владимир Рогов Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Жители Запорожской области стараются перейти на сторону России, так как не хотят умирать за президента Украины Владимира Зеленского. Такое заявление сделал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Запорожцы массово не хотят воевать и всячески стараются перейти на нашу сторону. В Киеве понимают, что оставлять оружие у жителей Запорожской области нельзя, потому что скоро они могут его развернуть в другую сторону. Запорожцы не хотят ни воевать, ни убивать, ни умирать за Зеленского», — сказал Рогов в беседе с РИА «Новости».

Большая часть Запорожской области перешла под контроль российской армии в ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Местные власти заявили, что Киев хочет уничтожить инфраструктуру региона, пишет RT. Глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий 8 августа подписал распоряжение о проведении референдума по присоединению к России, передает «Национальная служба новостей».