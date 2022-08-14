ЯНАО занял второе место по самой низкой аварийности в России

ЯНАО уступил Чечне в рейтинге с самой низкой аварийностью, заняв второе место в РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

ЯНАО занял в рейтинге регионов России с самой низкой аварийностью на дорогах второе место. Рейтинг опубликован в telegram-канале РИА «Новости».

«Меньше всего ДТП, в которых пострадали люди, за первое полугодие 2022 года зафиксировано в Чечне, Ямало-Ненецком округе и Томской области», — сообщает агентство. Также отмечается общее снижение аварийности на дорогах России.

Рейтинг рассчитывался по количеству аварий в первом полугодии на 100 тыс. единиц транспорта. В ЯНАО на 100 тыс. жителей приходится 27 погибших и пострадавших.

Ранее URA.RU рассказало, что ХМАО и ЯНАО вошли в топ-5 по доступности бензина. По этому показателю ЯНАО занял первое, а ХМАО пятое место.