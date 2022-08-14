Глава заксобрания ЯНАО вошел в совет при президенте РФ

Спикера регионального парламента ЯНАО Сергей Ямкин переизбрали в совет при президенте РФ по развитию местного самоуправления. Об этом сообщается на сайте заксобрания округа.
«Председатель законодательного Собрания Ямала Сергей Ямкин переизбран в Совет при Президенте РФ по развитию местного самоуправления. Своим указом Владимир Путин <…> утвердил состав и президиум президентского Совета по развитию МСУ», — говорится в сообщении.
Возглавил совет президент РФ Владимир Путин. Заместителем председателя был назначен премьер-министр Михал Мишустин. Всего в совет вошло 15 федеральных политиков и 9 региональных.
Ранее спикер заксобрания ЯНАО укрепился в федеральном медиарейтинге. Ямкин поднялся с 36 на 17 место.
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