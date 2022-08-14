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Глава заксобрания ЯНАО вошел в совет при президенте РФ

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Торжественное заседание посвященное 25 летию областной думы. Тюмень, ямкин сергей
Спикер заксобрания ЯНАО вновь вошел в совет при президенте РФ Фото:

Спикера регионального парламента ЯНАО Сергей Ямкин переизбрали в совет при президенте РФ по развитию местного самоуправления. Об этом сообщается на сайте заксобрания округа.

«Председатель законодательного Собрания Ямала Сергей Ямкин переизбран в Совет при Президенте РФ по развитию местного самоуправления. Своим указом Владимир Путин <…> утвердил состав и президиум президентского Совета по развитию МСУ», — говорится в сообщении.

Возглавил совет президент РФ Владимир Путин. Заместителем председателя был назначен премьер-министр Михал Мишустин. Всего в совет вошло 15 федеральных политиков и 9 региональных.

Ранее спикер заксобрания ЯНАО укрепился в федеральном медиарейтинге. Ямкин поднялся с 36 на 17 место.

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Спикера регионального парламента ЯНАО Сергей Ямкин переизбрали в совет при президенте РФ по развитию местного самоуправления. Об этом сообщается на сайте заксобрания округа. «Председатель законодательного Собрания Ямала Сергей Ямкин переизбран в Совет при Президенте РФ по развитию местного самоуправления. Своим указом Владимир Путин <…> утвердил состав и президиум президентского Совета по развитию МСУ», — говорится в сообщении. Возглавил совет президент РФ Владимир Путин. Заместителем председателя был назначен премьер-министр Михал Мишустин. Всего в совет вошло 15 федеральных политиков и 9 региональных. Ранее спикер заксобрания ЯНАО укрепился в федеральном медиарейтинге. Ямкин поднялся с 36 на 17 место.
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© Служба новостей «URA.RU»
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