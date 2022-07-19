Спикер заксобрания ЯНАО укрепил позиции в федеральном рейтинге

СМИ начали чаще писать про председателя заксобрания ЯНАО Сергея Ямкина Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Председатель законодательного собрания ЯНАО Сергей Ямкин стал чаще упоминаться в СМИ. Он поднялся с 36 на 17 место в медиарейтинге компании «Медиалогия». Сообщение об этом размещено на сайте организации.

«Главы законодательных органов субъектов РФ в СМИ — июнь 2022. Ямкин Сергей Миронович ЯНАО. Место в рейтинге — 17, перемещение за месяц — плюс 19», — говорится в сообщении.

Лидерами рейтинга стал глава крымского парламента Владимир Константинов, председатель законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский и глава московского областного заксобрания Игорь Бырнцалов. Отмечается, что в этот рейтинг не включен представитель законодательного органа Тюменской области Сергей Корепанов, поскольку он скончался 28 июня 2022 года.

«Мы отслеживаем медиарейтинг и анализируем его. На рейтинг могли повлиять материалы, которые выходили в СМИ по итогам весенней сессии окружного парламента, а также интервью Сергея Мироновича ИТАР-ТАСС по итогам своего доклада на пленарном заседании VI Международного Арктического Саммита АРКТИКА-2022 в Санкт-Петербурге. Тема актуальная, и ямальские предложения и инициативы находят отклик у федеральных коллег», — сообщили URA.RU в законодательном собрании ЯНАО.

Ранее URA.RU сообщало, что председатель регпарламента ЯНАО Сергей Ямкин в мае стал реже упоминаться в СМИ. Так он упал с 22 на 36 место в медиарейтинге компании «Медиалогия».