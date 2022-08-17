Пермскую оппозицию убедили отказаться от скандальных планов

18 августа 2022 в 11:20 Размер текста - 17 +

КПРФ предлагала также проверить все обоснованность всех тарифов в 2022 году Фото: Илья Московец © URA.RU Депутаты фракции КПРФ отозвали проект постановления заксобрания, в котором он предлагали ЗС обратиться к губернатору Махонину с предложением заморозить тарифы ЖКХ в регионе на 2023—2024 годы. Документ об отзыве размещен на портале заксобрания. «Депутатов от КПРФ убедили, что сейчас не самое подходящее время для популизма. Да и вообще подходящего времени не будет», — говорит источник URA.RU в политэлитах. Если бы коммунисты настояли на рассмотрении, им пришлось отвечать бы на очень неудобные вопросы о тарифообразовании. И они оказались бы в крайне неприглядном свете, потому что тема это крайне непростая, говорит собеседник. Руководитель крайкома КПРФ, вице-спикер ЗС Ксения Айтакова отказалась от комментариев, сославшись на занятость. Глава фракции коммунистов Анна Баранова, один из авторов законопроекта, заявила, что комментарии давать не может. Коммунисты внесли проект постановления о заморозке тарифов ЖКХ в июле. Они мотивировали предложение тем, что тарифы на ЖКХ растут активнее, чем реальные доходы населения. И если остановить рост тарифов, то снизится социальная напряженность в обществе и улучшится благосостояние жителей. Также они предложили проверить все коммунальные тарифы на 2022 год. Но не указали, кто должен выполнить проверку.

Депутаты фракции КПРФ отозвали проект постановления заксобрания, в котором он предлагали ЗС обратиться к губернатору Махонину с предложением заморозить тарифы ЖКХ в регионе на 2023—2024 годы. Документ об отзыве размещен на портале заксобрания. «Депутатов от КПРФ убедили, что сейчас не самое подходящее время для популизма. Да и вообще подходящего времени не будет», — говорит источник URA.RU в политэлитах. Если бы коммунисты настояли на рассмотрении, им пришлось отвечать бы на очень неудобные вопросы о тарифообразовании. И они оказались бы в крайне неприглядном свете, потому что тема это крайне непростая, говорит собеседник. Руководитель крайкома КПРФ, вице-спикер ЗС Ксения Айтакова отказалась от комментариев, сославшись на занятость. Глава фракции коммунистов Анна Баранова, один из авторов законопроекта, заявила, что комментарии давать не может. Коммунисты внесли проект постановления о заморозке тарифов ЖКХ в июле. Они мотивировали предложение тем, что тарифы на ЖКХ растут активнее, чем реальные доходы населения. И если остановить рост тарифов, то снизится социальная напряженность в обществе и улучшится благосостояние жителей. Также они предложили проверить все коммунальные тарифы на 2022 год. Но не указали, кто должен выполнить проверку.