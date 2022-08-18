В Челябинской области подорожали хлеб и соль

Хлеб в регионе подорожал на 1,03% Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинской области торговые сети повысили цены на хлеб и поваренную соль. Об этом URA.RU сообщили 19 августа в пресс-службе Контрольно-счетной палаты (КСП) региона.

«Анализ информации министерства сельского хозяйства области из торговых сетей Пятерочка, Магнит, Спар и Ашан показал незначительное повышение цен на соль поваренную пищевую, кг +1,72% (+0,27 руб.), на хлеб, 0,6 кг +1,03% (+0,45 руб.) и масло подсолнечное, кг +0,52% (+0,63 руб.). Речь идет о периоде со 2 по 16 августа», — заявили URA.RU в КСП.

При этом аналитики КСП отмечают, что цены на большинство социально значимых продуктов в регионе в очередной раз снижаются. Наибольшее снижение цен за две недели наблюдается по следующим продуктам питания: картофель, кг -26,62% (-13,65 руб.), капуста белокочанная кг -26,12% (-7,75 руб.) и свинина, кг -1,45% (-4,47 руб.).