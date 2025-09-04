Штрафы на полмиллиона: в Челябинске водители ежедневно 241 раз попадаются за выезд на выделенки

В Челябинске за сутки водители 241 раз попадаются на выезде на выделенные полосы. Об этом сообщила пресс-служба министерства дорожного хозяйства и транспорта региона. Общая сумма штрафа только за сутки составляет более 542 тысяч рублей.
«241 раз в сутки нарушители попадаются за выезд на выделенные полосы в Челябинске. В общей сложности с 1 января по 30 августа 2025 года зафиксировано 57 731 нарушений», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Общая сумма штрафов получается достаточно внушительная. До 1 сентября размер штрафа за выезд на выделенку составлял 1 500 рублей и общая сумма в день составляла 361 500 рублей. С 1 сентября сумма штрафа увеличилась до 2 250 рублей и теперь только за день водители теряют до 542 250 рублей. За восемь месяцев текущего года общий штраф за выезд на выделенку в Челябинске превысил 86 596 500(!) рублей.
Чаще всего, согласно штрафам с камер автоматической фото-видео фиксации, водители нарушают по улице Труда, 179 (гостиница Рэдиссон). Здесь в сутки выходит по 48 штрафов. На проспекте Ленина, 54 (площадь Революции, при движении на запад) — в среднем по 35 штрафов в сутки.
Также по улице Энгельса, 22 (около УралГУФК) — по 33 штрафа в сутки. И в топе — проспект Ленина, 13А/1 (перед улицей Рождественского, при повороте на восток). Тут получается по 25 штрафов в сутки.
В Челябинске до конца года появится еще 12 километров выделенных полос, сообщил ранее заместитель главы города по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Дмитрий Агеев. Выделенки сделают на улицах Бейвеля, Чичерина, Кирова, 1-ой Эльтонской, Доватора и Воровского.
До конца года в Челябинске установят еще восемь камер фиксации нарушений на выделенных полосах. Итого в городе на выделенка заработают 26 камер, добавил заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта области Александр Егоров.
