Нейрокоммунисты, спикергейт и тайна доходов: последние скандалы челябинских выборов

До начала голосования в Челябинской области осталась неделя. Сколько бы ни была избирательная кампания 2025 года — несмотря на ее масштаб — спокойной, совсем без разного рода казусов и даже скандалов она не обошлась. Как и положено, ситуация начала обостряться ближе ко дню голосования. Что произошло в течение последних недель — в материале URA.RU.
Нейрокоммунистов запретили
Полуанекдотическая история случилась с региональной организацией КПРФ. Облизбирком запретил распространение листовки с призывом идти на выборы, поскольку изображенная на ней семья была сгенерирована нейросетями. Ведомство сослалось на нарушение федерального законодательства, согласно которому в агитационных материалах иллюстрации «иных физических лиц» запрещены без их согласия. Согласием же нарисованных «нейронкой» сторонников коммунистов никто не озаботился.
Все это было бы смешно, но в избиркоме уточнили, что копия постановления направлена в МВД по Челябинской области для принятия мер по пресечению противоправной агитационной деятельности. Ответственные за выпуск листовки могут быть привлечены к административной ответственности. Кстати, это первый прецедент такого рода в России.
Счета, имущество, технические ошибки
У действующих депутатов челябинского парламента нашли незадекларированные доходы и имущество. Неполные и недостоверные данные в декларациях указали Михаил Махов и Дамир Утарбеков, что и выявила комиссия ЗСО. Обоим влепили по предупреждению, поскольку нарушения оказались техническими: Утарбеков обсчитался на 7 рублей 50 копеек, а Махов запутался с указанием объектов недвижимости. Тем не менее, они могли бы повлиять на выборные перспективы, если бы оба народных избранника на праймериз не оказались в конце списка — что изначально обнулило их шансы переизбраться.
Сбросить соперника на ходу
Суд отменил регистрацию кандидата в депутаты горсобрания Карабаша Александра Сысоева. Пенсионер, баллотируясь от «Справедливой России», забыл при этом выйти из рядов «Единой России». А вот кандидат от ЕР по тому же округу, директор детдома Галина Алябьева об этом не забыла и обратилась в суд. Теперь единственным соперником Алябьевой осталась представляющая представитель ЛДПР, завхоз Каслинского промышленно-гуманитарного техникума Ольга Софронова.
Сами избиркомы сами проверить партийную принадлежность не могут. Реестров в открытом доступе нет, а многие партии их даже и не ведут. В таких случаях устранить нарушения закона можно только через суд, что и произошло.
Крах чебаркульского спикера
Маленькой, хотя и предсказуемой сенсацией, стал скандал с исключением из ЕР спикера собрания Чебаркуля Николая Баландина. Поводом для исключения стала дискредитация партии (пункт 4.3.2 Устава ЕР). По мнению однопартийцев, Баландин вел на муниципальные выборы свой пул из двух десятков кандидатов-самовыдвиженцев. Также единороссы не смогли игнорировать фото- и видеосвидетельства того, как спикер участвует во встречах оппонентов с избирателями, агитируя голосовать против кандидатов ЕР. В муниципальных выборах в Чебаркуле участвуют, помимо единороссов, «Справедливая Россия», «Новые люди», ЛДПР и кандидаты-самовыдвиженцы.
…обрушил выборы в округе
За исключением из партии последовало и снятие с выборов по инициативе «Единой России». Следом за Баландиным из гонки вышли еще несколько человек — и в округе №19 не осталось ни одного кандидата. Теперь там придется проводить довыборы уже в 2026 году.
Сами выборы начнутся с 12 и завершатся 14 сентября. Всего в Челябинской области состоится 38 избирательных кампаний. Из них 37 муниципального уровня, и одна — выборы в заксобрание — регионального. По результатам голосования будут замещены 723 вакантных мандата. Из них 60 — в ЗСО.
