04 сентября 2025

Метзавод Златоуста после публикации URA.RU передумал сокращать сотрудников

ЗМЗ пересмотрел планы по сокращению сотрудников
ЗМЗ пересмотрел планы по сокращению сотрудников

Златоустовский метзавод (ЗМЗ, Челябинская область) передумал увольнять кадры после публикации URA.RU. Как информагентству рассказал работник ЗМЗ, дело ограничится одной волной сокращений. Это подтвердили и в пресс-службе челябинского отделения Горно-металлургического профсоюза России (ГМПР).

«На ЗМЗ от следующей волны сокращений отказались. Дело ограничится только увольнением 45 человек первой волны», — отметили URA.RU в офисе профсоюза.

В сентябре сотрудник ЗМЗ сообщил информагентству о том, что руководство уведомило о нескольких этапах сокращения кадров. Сделано это в связи с экономическими трудностями предприятия. Персонал начали отправлять в вынужденные простои.

Реакция последовала после публикации URA.RU. Администрация предприятия уведомила профсоюзы о том, что планы изменились. В ГМПР следят за тем, чтобы от людей не стали избавляться при помощи скрытых сокращений.

При подготовке материала URA.RU направило запрос в пресс-службу предприятия. Ответ будет опубликован в случае поступления.

