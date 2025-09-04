Проблемой водителей со штрафами на сотни тысяч занялся челябинский омбудсмен

Проблемой водителей грузовиков со штрафами на сотни тысяч рублей под Челябинском занялся бизнес-омбудсмен Александр Гончаров. Руководитель сообщил, что конфликт привел к инциденту на автодороге.
«Массовый характер проблема приобрела в августе. Перевозчики 11 августа фактически перекрыли одну полосу на трассе между поселком Березово и деревней Козырево в Копейском округе», — уточнил Гончаров в telegram-канале.
В Копейском городском суде находится более 80 жалоб от перевозчиков на штрафы, которые, по их мнению, являются необоснованными. Система санкций по ст. 12.21.1 КоАП РФ значительно бьет по карману бизнесменов. Если габариты превышают 10-20 см, то заплатить надо 300 тысяч рублей. По некоторым видам нарушений приходится платить до 600 тысяч. Аппарат Гончарова отреагировал — по жалобам перевозчиков пройдут проверки.
Проблемы с некорректной работой комплексов весогабаритного контроля в регионе наблюдаются уже несколько лет. Впервые о ней заговорили в 2021 году, когда сумма штрафов превысила миллиард рублей. Как сообщалось ранее, По обращению представителей бизнеса тогда, совместно с правительством области удалось ввести корректирующие меры. Появился нештрафуемый порог в 10 см. По мнению Гончарова, мера стала актуальной снова, когда началось охлаждение экономики.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!