04 сентября 2025

На челябинку, бросившую детей в квартире с собакой, возбуждено уголовное дело

Собака покусала детей, пока взрослых не было рядом
В Челябинске на мать, бросившую детей трех и четырех лет в квартире с собакой, возбуждено уголовное дело. Собака покусала детей, но врачу их не показали, сообщила пресс-служба Следственного управления Следственного комитета (СУ СК) региона. 

«Возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. 

Инцидент произошел еще в феврале в микрорайоне Парковый. Мать оставила трехлетнего сына и четырехлетнюю дочь одних в квартире с собакой, которую привела знакомая. Пока взрослых не было, животное покусало детей. На их теле остались ссадины и кровоподтеки. Но медицинская помощь детям своевременно оказана не была. В СУ СК напомнили о личной ответственности родителей за жизнь и здоровье своих детей. 

В России ранее увеличили размер штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Максимальная сумма взыскания составляет 2000 рублей вместо прежних 500, сообщила  член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов Евгений Машаров.

