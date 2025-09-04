В центре Челябинска пройдет акция по сдаче крови

В Челябинске на территории фуд-маркета «Белый рынок» 6 сентября пройдет донорская акция. Сдать кровь можно будет с 9:00 до 12:00. Организаторы опубликовали рекомендации, которые необходимо соблюдать перед процедурой.
«Перед сдачей крови рекомендуем за два-три дня не курить и не употреблять алкоголь. А также избегать жирной и острой еды, не принимать медикаменты», — предупредили в группе во «ВКонтакте» «БЕЛЫЙ РЫНОК — FOODMARKET В ЦЕНТРЕ ЧЕЛЯБИНСКА».
Акция направлена на пополнение банка крови. Для участия необходимо иметь при себе паспорт и соблюдать советы по подготовке к процедуре.
