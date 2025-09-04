04 сентября 2025

В центре Челябинска пройдет акция по сдаче крови

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сдать кровь в Челябинске можно будет с 9:00
Сдать кровь в Челябинске можно будет с 9:00 Фото:

В Челябинске на территории фуд-маркета «Белый рынок» 6 сентября пройдет донорская акция. Сдать кровь можно будет с 9:00 до 12:00. Организаторы опубликовали рекомендации, которые необходимо соблюдать перед процедурой.

«Перед сдачей крови рекомендуем за два-три дня не курить и не употреблять алкоголь. А также избегать жирной и острой еды, не принимать медикаменты», — предупредили в группе во «ВКонтакте» «БЕЛЫЙ РЫНОК — FOODMARKET В ЦЕНТРЕ ЧЕЛЯБИНСКА».

Акция направлена на пополнение банка крови. Для участия необходимо иметь при себе паспорт и соблюдать советы по подготовке к процедуре.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске на территории фуд-маркета «Белый рынок» 6 сентября пройдет донорская акция. Сдать кровь можно будет с 9:00 до 12:00. Организаторы опубликовали рекомендации, которые необходимо соблюдать перед процедурой. «Перед сдачей крови рекомендуем за два-три дня не курить и не употреблять алкоголь. А также избегать жирной и острой еды, не принимать медикаменты», — предупредили в группе во «ВКонтакте» «БЕЛЫЙ РЫНОК — FOODMARKET В ЦЕНТРЕ ЧЕЛЯБИНСКА». Акция направлена на пополнение банка крови. Для участия необходимо иметь при себе паспорт и соблюдать советы по подготовке к процедуре.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...