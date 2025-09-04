Жители села Черемушки Красноармейского района (Челябинская область) из-за грязной воды в кранах мыться ходят в соседний поселок. Как URA.RU призналась 73-летняя пенсионерка Тамара Бужуева, проблема не решается с 28 июля.
«Вода цвета лужи. Ни мыться в ней, ни пить невозможно. И стирать никак. Собираюсь и иду к знакомой в поселок Лазурный за полтора километра, питьевую воду прошу у соседа: у него своя скважина», — посетовала URA.RU Бужуева.
В Лазурный ходят маршрутки, но пенсионерка ходит пешком. Так же — обратно. Перерасчет делать никто не собирается: деньги выставляют сполна.
В Черемушках, стоящих за 29 км от Челябинска, шесть многоэтажек. Все питаются от муниципальной артезианской скважины. Собеседница URA.RU говорит, что мучения начались после летней аварии. Как Бужуева пояснила информагентству, сломался насос, а когда коммунальщики стали его восстанавливать, сделать этого не смогли. Наткнулись на старый утопленный насос. Временно переключили на старый.
«Мы работаем. На следующе неделе пойдет чистая вода», — сообщил URA.RU начальник отдела инженерной инфраструктуры управления строительства и инженерной инфраструктуры Александр Воропаев.
Пока же жители поставили фильтры. Бужуева пожаловалась, что менять приходится каждые два дня. Вода жесткая и неприятно пахнет.
