В челябинском ТРК зоовыставки кошек и попугаев после наказания стали легальными

В торгово-развлекательном комплексе «КУБа» Челябинска организатор зоовыставок сделал их легальными после наказания. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, бизнесмен оформил лицензию.
«После привлечения к ответственности предприниматель оформил лицензию на использование животных в культурно-зрелищных целях. До этого он заплатил штраф в размере 30 тысяч рублей», — рассказали URA.RU в Россельхознадзоре.
Визиты инспекторов Россельхознадзора показали: Семен Погребной из Ростовской области проводил выставки в Челябинске и Магнитогорске. В ходе проверок в июне и августе выяснилось, что устроитель выставок «Котодеревня» и «Попугайня» использовал животных без требуемого документа. Санкции способствовали оформлению лицензии в августе. Теперь предприниматель сможет легально содержать и использовать животных в культурно-зрелищных целях.
Условия содержания животных были признаны надлежащими. Обязательные ветеринарные осмотры проведены в соответствии с требованиями. Имеется договор на оказание платных ветеринарных услуг.
