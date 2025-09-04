На дорогах Челябинска установят больше камер с искусственным интеллектом

В Челябинске продолжают внедрять комплексы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения с использованием искусственного интеллекта. Новые системы позволяют контролировать наиболее опасные участки дорог, сообщили URA.RU в пресс-службе министерства общественной безопасности региона.
«Особое внимание уделяется пешеходным переходам. Именно там происходят одни из самых опасных нарушений — когда водители не уступают дорогу людям», — отметили в министерстве.
Одним из первых участков, где установили обновленный комплекс, стал переход на улице Енисейской возле торгового центра «Алмаз». С начала 2025 года там зафиксировали 614 нарушений. Систему протестировали и признали эффективной.
Теперь подобные камеры появятся еще на шести пешеходных переходах Челябинска. В министерстве считают, что применение интеллектуальных технологий поможет снизить аварийность и сделать дороги безопаснее для горожан.
