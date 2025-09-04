04 сентября 2025

На дорогах Челябинска установят больше камер с искусственным интеллектом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Одним из первых участков стал переход на улице Енисейской возле торгового центра «Алмаз».
Одним из первых участков стал переход на улице Енисейской возле торгового центра «Алмаз». Фото:

В Челябинске продолжают внедрять комплексы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения с использованием искусственного интеллекта. Новые системы позволяют контролировать наиболее опасные участки дорог, сообщили URA.RU в пресс-службе министерства общественной безопасности региона.

«Особое внимание уделяется пешеходным переходам. Именно там происходят одни из самых опасных нарушений — когда водители не уступают дорогу людям», — отметили в министерстве.

Одним из первых участков, где установили обновленный комплекс, стал переход на улице Енисейской возле торгового центра «Алмаз». С начала 2025 года там зафиксировали 614 нарушений. Систему протестировали и признали эффективной.

Теперь подобные камеры появятся еще на шести пешеходных переходах Челябинска. В министерстве считают, что применение интеллектуальных технологий поможет снизить аварийность и сделать дороги безопаснее для горожан.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске продолжают внедрять комплексы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения с использованием искусственного интеллекта. Новые системы позволяют контролировать наиболее опасные участки дорог, сообщили URA.RU в пресс-службе министерства общественной безопасности региона. «Особое внимание уделяется пешеходным переходам. Именно там происходят одни из самых опасных нарушений — когда водители не уступают дорогу людям», — отметили в министерстве. Одним из первых участков, где установили обновленный комплекс, стал переход на улице Енисейской возле торгового центра «Алмаз». С начала 2025 года там зафиксировали 614 нарушений. Систему протестировали и признали эффективной. Теперь подобные камеры появятся еще на шести пешеходных переходах Челябинска. В министерстве считают, что применение интеллектуальных технологий поможет снизить аварийность и сделать дороги безопаснее для горожан.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...