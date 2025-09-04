04 сентября 2025

В Челябинске только 29% жителей согласны на серую зарплату

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На серую зарплату мужчины соглашаются чаще женщин
На серую зарплату мужчины соглашаются чаще женщин Фото:

В Челябинске треть жителей согласны на неофициальное трудоустройство и готовы получать при этом серую зарплату. Причем, на нелегальные условия оплаты труда мужчины соглашаются чаще женщин, сообщается на сайте SuperJob.

«В Челябинске на неофициальное трудоустройство согласны 35% мужчин и 24% женщин. Спокойнее всего к серым зарплатам относятся опрошенные в возрасте 35-45 лет», — сообщается на сайте.

Также среди жителей Челябинска до 35 лет на неофициальное трудоустройство готовы 27% жителей, челябинцы старше 45 лет согласны на такие условия в 24% случаев. При этом чем выше у горожан доход, тем меньше склонности к серой зарплате.

Челябинцы с заработком от 100 000 рублей в месяц согласны получать деньги в конверте в 25% случаев. Респонденты, получающие меньше, согласны на неофициальную зарплату в 34% случаев. Люди с высшим образованием предпочитают официальное трудоустройство в 78% случаев. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске треть жителей согласны на неофициальное трудоустройство и готовы получать при этом серую зарплату. Причем, на нелегальные условия оплаты труда мужчины соглашаются чаще женщин, сообщается на сайте SuperJob. «В Челябинске на неофициальное трудоустройство согласны 35% мужчин и 24% женщин. Спокойнее всего к серым зарплатам относятся опрошенные в возрасте 35-45 лет», — сообщается на сайте. Также среди жителей Челябинска до 35 лет на неофициальное трудоустройство готовы 27% жителей, челябинцы старше 45 лет согласны на такие условия в 24% случаев. При этом чем выше у горожан доход, тем меньше склонности к серой зарплате. Челябинцы с заработком от 100 000 рублей в месяц согласны получать деньги в конверте в 25% случаев. Респонденты, получающие меньше, согласны на неофициальную зарплату в 34% случаев. Люди с высшим образованием предпочитают официальное трудоустройство в 78% случаев. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...