В Челябинске только 29% жителей согласны на серую зарплату

В Челябинске треть жителей согласны на неофициальное трудоустройство и готовы получать при этом серую зарплату. Причем, на нелегальные условия оплаты труда мужчины соглашаются чаще женщин, сообщается на сайте SuperJob.
«В Челябинске на неофициальное трудоустройство согласны 35% мужчин и 24% женщин. Спокойнее всего к серым зарплатам относятся опрошенные в возрасте 35-45 лет», — сообщается на сайте.
Также среди жителей Челябинска до 35 лет на неофициальное трудоустройство готовы 27% жителей, челябинцы старше 45 лет согласны на такие условия в 24% случаев. При этом чем выше у горожан доход, тем меньше склонности к серой зарплате.
Челябинцы с заработком от 100 000 рублей в месяц согласны получать деньги в конверте в 25% случаев. Респонденты, получающие меньше, согласны на неофициальную зарплату в 34% случаев. Люди с высшим образованием предпочитают официальное трудоустройство в 78% случаев.
