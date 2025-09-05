Текслер дал важное поручение руководителю челябинского реготделения «Молодой гвардии» Уланову

Челябинский губернатор Текслер поручил МГЕР активнее работать с молодежью
Открытие форума прошло на площадке группы «Конар»
Открытие форума прошло на площадке группы «Конар»

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил руководителю реготделения «Молодая Гвардия Единой России» Владиславу Уланову активнее работать с молодежью, чтобы готовить достойную партийную смену. Об этом Текслер заявил на I Всероссийском Форуме молодых металлургов, передает корреспондент URA.RU. 

«Перед региональным отделением „Молодая Гвардия Единой России“ ставлю задачу — активно заходить в СПО (среднее профессиональное образование — прим. URA.RU) и вузы, работать с молодежью на предприятиях. Важно готовить смену. Многие представители „Молодой гвардии“ вступают в „Единую Россию“ и активно работают. Нужно объединять усилия, в том числе строить молодежные партийные структуры внутри коллективов», — сказал Текслер на церемонии открытия I Всероссийского Форума молодых металлургов, передает корреспондент URA.RU с места события. 

Уланов подчеркнул, что челябинское реготделение МГЕР выполнит поручение главы региона. Поддержку в этом вопросе окажут руководители крупнейших металлургических предприятий области. 

«Поручение Алексея Леонидовича мы сможем воплотить в жизнь. Но наша активная работа по взаимодействию друг с другом невозможна без взаимодействия с руководством крупнейших металлургических предприятий. И мы рады, что большинство металлургических предприятий Челябинской области откликнулись на наше предложение. Особенно приятно, что именно на площадке промышленной группы „Конар“ проходит наша торжественная церемония открытия. И здесь присутствует лично генеральный директор промышленной группы „Конар“ Валерий Бондаренко», — отметил Уланов. 

I Всероссийский Форум молодых металлургов собрал в Челябинске более двухсот молодых сотрудников различных металлургических производств России. Мероприятие пройдет с 5 по 7 сентября. Участники обсудят ключевые проблемы отрасли, а также вопросы системы воспитательной работы, организации досуга на предприятиях. Форум пройдет на нескольких площадках. Инициатором проведения форума стало реготделение «Молодой гвардии» в Челябинской области. 

