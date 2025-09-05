Текслер дал важное поручение руководителю челябинского реготделения «Молодой гвардии» Уланову

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил руководителю реготделения «Молодая Гвардия Единой России» Владиславу Уланову активнее работать с молодежью, чтобы готовить достойную партийную смену. Об этом Текслер заявил на I Всероссийском Форуме молодых металлургов, передает корреспондент URA.RU.
«Перед региональным отделением „Молодая Гвардия Единой России“ ставлю задачу — активно заходить в СПО (среднее профессиональное образование — прим. URA.RU) и вузы, работать с молодежью на предприятиях. Важно готовить смену. Многие представители „Молодой гвардии“ вступают в „Единую Россию“ и активно работают. Нужно объединять усилия, в том числе строить молодежные партийные структуры внутри коллективов», — сказал Текслер на церемонии открытия I Всероссийского Форума молодых металлургов, передает корреспондент URA.RU с места события.
Уланов подчеркнул, что челябинское реготделение МГЕР выполнит поручение главы региона. Поддержку в этом вопросе окажут руководители крупнейших металлургических предприятий области.
«Поручение Алексея Леонидовича мы сможем воплотить в жизнь. Но наша активная работа по взаимодействию друг с другом невозможна без взаимодействия с руководством крупнейших металлургических предприятий. И мы рады, что большинство металлургических предприятий Челябинской области откликнулись на наше предложение. Особенно приятно, что именно на площадке промышленной группы „Конар“ проходит наша торжественная церемония открытия. И здесь присутствует лично генеральный директор промышленной группы „Конар“ Валерий Бондаренко», — отметил Уланов.
I Всероссийский Форум молодых металлургов собрал в Челябинске более двухсот молодых сотрудников различных металлургических производств России. Мероприятие пройдет с 5 по 7 сентября. Участники обсудят ключевые проблемы отрасли, а также вопросы системы воспитательной работы, организации досуга на предприятиях. Форум пройдет на нескольких площадках. Инициатором проведения форума стало реготделение «Молодой гвардии» в Челябинской области.
