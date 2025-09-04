Челябинский контрактник забил собутыльника, ему назначили восемь лет колонии

Контрактник из Челябинской области получил восемь лет колонии за то, что до смерти забил собутыльника. Приговор вынес Магнитогорский гарнизонный военный суд.
«Подсудимый признан виновным по ч. 4 ст. 111 УК РФ. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет в исправительной колонии строгого режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.
Инцидент произошел в апреле. Военный пировал с другом у того дома. В какой-то момент между ними случился конфликт. Тогда контрактник разбил о голову товарища пустую бутылку, а после забил его руками и ногами. Потерпевшего госпитализировали. Врачи сделали все для его спасения, но травмы оказались несовместимы с жизнью.
