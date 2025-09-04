В Челябинске из реки Миасс от пруда Коммунар до пруда ЧГРЭС откачано более 360 миллионов кубометров ила. Об этом сообщила пресс-служба министерства экологии региона.
«Более 360 млн кубометров ила извлечено из реки Миасс в черте Челябинска. Мероприятия проходят в рамках регионального проекта „Вода России“ нацпроекта „Экологическое благополучие“», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
На берегу реки Миасс от пруда Коммунар до пруда ЧГРЭС оборудовано четыре площадки, на которых находятся геотубы. В геотубах временно хранится собранный ил. На двух площадках — от пруда Коммунар до культурно-развлекательного комплекса «Мегаполис» — заполнено около 140 геотубов.
Донные отложения откачивают с помощью земснарядов, рассказал министр экологии Челябинской области Игорь Гилев. «Дальше ил по пульпопроводу попадает в геотубу, где обезвоживается. После вода проходит через локальные очистные сооружения и направляется обратно в реку. Работы ведутся в круглосуточном режиме», — отметил Гилев. Проект по реабилитации реки Миасс рассчитан до 2028 года.
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер ранее сообщил, что река Миасс вскоре станет заметно чище благодаря комплексной экологической реабилитации. Экологический проект включает в себя расчистку русла с помощью земснаряда, перекачку иловой массы со дна по специальным трубопроводам в геотубы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!