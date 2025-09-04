Челябинцы больше всех россиян хотят приобрести жилье в Екатеринбурге

Челябинская область лидировала среди других городов по спросу на жилую недвижимости в Екатеринбурге. Жители региона чаще других интересовались квартирами как на первичном, так и на вторичном рынке, сообщила руководитель бизнес-направления «Партнерский канал» в «Авито Недвижимости» Мария Жильцова.
«Челябинская область оказалась на первом месте по интересу к квартирам в Екатеринбурге. Доля спроса на рынке новостроек — 20,2%, на рынке вторичного жилья — 20,8%», — сообщила Жильцова.
Также покупкой квартир в Екатеринбурге довольно часто интересуются жители ХМАО. Спрос на новые квартиры у них достигает 16,2%, на вторичное жилье — 9,5%.
В первом квартале 2025 года самыми востребованными городами для поиска жилья с целью покупки или аренды у челябинцев оказались Москва и Екатеринбург. Чаще всего недвижимость там искали люди 36-45 лет.
