В Челябинске осудили участника ОПГ, занимающейся поставкой оружия по РФ

Советский райсуд Челябинска отправил в колонию участника ОПГ, специализирующейся на незаконном сбыте оружия. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону, он получил три года лишения свободы.
«Суд признал виновным жителя региона в совершении тяжкого преступления, предусмотренного ч. 3 ст. ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов). Судебной инстанцией фигурант признан виновным и приговорен к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону.
Мужчину задержали сотрудник ФСБ. Было установлено, что он входит в преступную группировку, которая занимается незаконным сбытом оружия по всей стране.
«На настоящий момент с начала 2025 года по материалам Управления за совершение указанных преступлений осуждено 14 лиц. Из незаконного оборота изъято 36 единиц огнестрельного оружия и его основных частей, около восемь килограммов взрывчатых веществ, более 1,5 тысячи боеприпасов различного калибра, ликвидировано две подпольных мастерских по модернизации и переделке гражданских образцов огнестрельного оружия в боевые аналоги», — отметили в ведомстве.
