Пермячку обманул лже-силовик с удостоверением парашютиста

19 августа 2022 в 13:09 Размер текста - 17 +

«Корочки» подействовали на бутлегершу как гипноз Фото: Александр Константинов © URA.RU В Пермском крае бутлегерша попалась на уловку мошенников, которые под видом полицейских потребовали от нее взятку. При этом лже-силовик предъявил женщине удостоверение парашютиста. О схеме, по которой одни преступники обманули другую, рассказали в ГУ МВД по пермскому краю. «Зная, что губахинка занимается незаконной продажей спиртосодержащей продукции, мужчины решили припугнуть женщину и подзаработать на ее страхе. Сначала один из обвиняемых приобрел у гражданки жидкость и ушел. После него в квартиру зашел подельник, представился сотрудником правоохранительных органов, предъявив удостоверение парашютиста, и предложил урегулировать ее ситуацию за денежное вознаграждение», — рассказывается на сайте главка пермской полиции. Женщина отдала мошеннику восемь тысяч рублей, боясь наказания за торговлю незаконным алкоголем. А о том, что сама стала жертвой преступления, узнала уже от настоящих сотрудников уголовного розыска. Дело лже-полицейских направлено в суд, а материалы в отношении бутлегерши выделены в отдельное производство.

В Пермском крае бутлегерша попалась на уловку мошенников, которые под видом полицейских потребовали от нее взятку. При этом лже-силовик предъявил женщине удостоверение парашютиста. О схеме, по которой одни преступники обманули другую, рассказали в ГУ МВД по пермскому краю. «Зная, что губахинка занимается незаконной продажей спиртосодержащей продукции, мужчины решили припугнуть женщину и подзаработать на ее страхе. Сначала один из обвиняемых приобрел у гражданки жидкость и ушел. После него в квартиру зашел подельник, представился сотрудником правоохранительных органов, предъявив удостоверение парашютиста, и предложил урегулировать ее ситуацию за денежное вознаграждение», — рассказывается на сайте главка пермской полиции. Женщина отдала мошеннику восемь тысяч рублей, боясь наказания за торговлю незаконным алкоголем. А о том, что сама стала жертвой преступления, узнала уже от настоящих сотрудников уголовного розыска. Дело лже-полицейских направлено в суд, а материалы в отношении бутлегерши выделены в отдельное производство.