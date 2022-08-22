22 августа 2022

В Тюменской области ожидаются дожди и грозы. Фото

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В Тюменской области 23 августа пройдут дожди Фото:

На территории Тюменской области, во вторник, 23 августа пройдут кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха днем поднимется до +26 градусов, сообщает пресс-служба МЧС региона.

«Переменная облачность, местами кратковременные дожди, днем грозы, ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура ночью 9—7 градусов, днем 21—26 тепла», — говорится в сообщении ведомства.

  • По данным онлайн-сервисов Gismeteo и «Яндекс. Погода», в Тюмени 23 августа средняя температура днем составит 24-26 градусов тепла. Погода будет преимущественно ясная, без осадков.
  • В Тобольске средняя дневная температура воздуха составит +24 градуса. При этом ожидаются дожди и грозы. Погода будет малооблачная.
  • В Ишиме днем температура поднимется до +23 градусов. Облачно, осадки не прогнозируются.

Фото:

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На территории Тюменской области, во вторник, 23 августа пройдут кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха днем поднимется до +26 градусов, сообщает пресс-служба МЧС региона. «Переменная облачность, местами кратковременные дожди, днем грозы, ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура ночью 9—7 градусов, днем 21—26 тепла», — говорится в сообщении ведомства.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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