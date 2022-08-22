В Кургане после ремонта проспекта не починили тротуары

Тротуары планируют отремонтировать до конца строительного сезона (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане не успели обновить тротуары после ремонта дороги на проспекте маршала Голикова. Об этом житель Кургана сообщил на портале «Обратись».

«После ремонта дороги и замены бордюров на проспекте Маршала Голикова не восстановлены тротуары (вместо них ямы и щебень). <…> Прошу устранить данные замечания», — написал обратившийся.

Также он заявил, что на мосту нет ограждений проезжей части и тротуаров. Представители мэрии ему ответили, что на мосту через реку Черная на проспекте Голикова есть перильное и барьерное ограждения. «Устройство тротуаров запланировано в рамках отдельного муниципального контракта до конца строительного сезона. Контракт находится в аукционе по определению подрядной организации, согласно законодательству РФ», — добавили в мэрии.