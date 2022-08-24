24 августа 2022

Тюменские власти раскрыли, как накопили рекордный госдолг

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Пермь , купюры, пять тысяч, деньги, рубли
Тюменская область накопила госдолг, превышающий 6 млрд рублей Фото:

Государственный долг Тюменской области достиг рекордной суммы в более чем шесть миллиардов рублей, из-за единовременного займа в 4,8 млрд рублей из федерального бюджета. Об этом URA.RU сообщили в правительстве региона.

«По состоянию на 1 августа государственный внутренний долг Тюменской области составил 6 062 084 530 рублей. На 1 января — 1 001 902 420 рублей. 96% роста обусловлено привлечением из федерального бюджета инфраструктурного кредита», — сообщили URA.RU в правительстве региона.

По сравнению с началом года госдолг Тюменской области вырос на более чем 500%. Резкий скачок случился этим летом, когда власти заняли более 4,8 млрд рублей. Эти деньги потратят на реализацию проектов социальной и транспортной инфраструктуры.

«Бюджетный кредит предоставлен на 15 лет. Его погашение будет осуществляться равными ежегодными платежами с 2024 по 2037 годы», — отметили в правительстве.

Анализ изменения государственного долга региона показывает, что в настоящее время он вырос до рекордной отметки за последние шесть лет. Согласно данным с сайта правительства Тюменской области, за этот период максимальный размер госдолга составлял 3,66 млрд рублей.

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Государственный долг Тюменской области достиг рекордной суммы в более чем шесть миллиардов рублей, из-за единовременного займа в 4,8 млрд рублей из федерального бюджета. Об этом URA.RU сообщили в правительстве региона. «По состоянию на 1 августа государственный внутренний долг Тюменской области составил 6 062 084 530 рублей. На 1 января — 1 001 902 420 рублей. 96% роста обусловлено привлечением из федерального бюджета инфраструктурного кредита», — сообщили URA.RU в правительстве региона. По сравнению с началом года госдолг Тюменской области вырос на более чем 500%. Резкий скачок случился этим летом, когда власти заняли более 4,8 млрд рублей. Эти деньги потратят на реализацию проектов социальной и транспортной инфраструктуры. «Бюджетный кредит предоставлен на 15 лет. Его погашение будет осуществляться равными ежегодными платежами с 2024 по 2037 годы», — отметили в правительстве. Анализ изменения государственного долга региона показывает, что в настоящее время он вырос до рекордной отметки за последние шесть лет. Согласно данным с сайта правительства Тюменской области, за этот период максимальный размер госдолга составлял 3,66 млрд рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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