Тюменские власти раскрыли, как накопили рекордный госдолг

Тюменская область накопила госдолг, превышающий 6 млрд рублей Фото: Алексей Гущин © URA.RU

Государственный долг Тюменской области достиг рекордной суммы в более чем шесть миллиардов рублей, из-за единовременного займа в 4,8 млрд рублей из федерального бюджета. Об этом URA.RU сообщили в правительстве региона.

«По состоянию на 1 августа государственный внутренний долг Тюменской области составил 6 062 084 530 рублей. На 1 января — 1 001 902 420 рублей. 96% роста обусловлено привлечением из федерального бюджета инфраструктурного кредита», — сообщили URA.RU в правительстве региона.

По сравнению с началом года госдолг Тюменской области вырос на более чем 500%. Резкий скачок случился этим летом, когда власти заняли более 4,8 млрд рублей. Эти деньги потратят на реализацию проектов социальной и транспортной инфраструктуры.

«Бюджетный кредит предоставлен на 15 лет. Его погашение будет осуществляться равными ежегодными платежами с 2024 по 2037 годы», — отметили в правительстве.

Анализ изменения государственного долга региона показывает, что в настоящее время он вырос до рекордной отметки за последние шесть лет. Согласно данным с сайта правительства Тюменской области, за этот период максимальный размер госдолга составлял 3,66 млрд рублей.