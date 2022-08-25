25 августа 2022

Тюменцы обвинили хлебокомбинат в антисанитарии. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Курганский государственный колледж. Курган, колледж, выпечка хлеба, хлеб, курганский колледж
Изделия сотрудники хранили на полу Фото:

Тюменцев возмутило то, что хлеб на заводе «Абсолют» хранится на полу, по которому ходят сотрудники. Соответствующий пост с фото был опубликован в социальной сети «ВКонтакте».

«Все еще покупаете хлеб торговой марки „Абсолют“? Тогда мы вам покажем, что происходит на хлебокомбинате, находящимся по Старотобольскому тракту. Приятного аппетита, товарищи!», — подписал фото анонимный автор поста.

«Почему хлеб на полу? Я была постоянным покупателем „Абсолют“. Была, уже нет!», — написала Людмила Шпаковская. «Закрывать этот „Абсолют“ надо», — призывает Максим Усолов.

Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу хлебокомбината «Абсолют». На момент публикации ответ не поступил.

Ранее агентство писало о тюменской кулинарии, в которой также продают с пола хлебобулочные изделия. Информация об этом также поступила из социальных сетей.

Пользователи возмущены таким способом хранения

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Тюменцев возмутило то, что хлеб на заводе «Абсолют» хранится на полу, по которому ходят сотрудники. Соответствующий пост с фото был опубликован в социальной сети «ВКонтакте». «Все еще покупаете хлеб торговой марки „Абсолют“? Тогда мы вам покажем, что происходит на хлебокомбинате, находящимся по Старотобольскому тракту. Приятного аппетита, товарищи!», — подписал фото анонимный автор поста. «Почему хлеб на полу? Я была постоянным покупателем „Абсолют“. Была, уже нет!», — написала Людмила Шпаковская. «Закрывать этот „Абсолют“ надо», — призывает Максим Усолов. Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу хлебокомбината «Абсолют». На момент публикации ответ не поступил. Ранее агентство писало о тюменской кулинарии, в которой также продают с пола хлебобулочные изделия. Информация об этом также поступила из социальных сетей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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