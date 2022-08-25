Изделия сотрудники хранили на полу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Тюменцев возмутило то, что хлеб на заводе «Абсолют» хранится на полу, по которому ходят сотрудники. Соответствующий пост с фото был опубликован в социальной сети «ВКонтакте».

«Все еще покупаете хлеб торговой марки „Абсолют“? Тогда мы вам покажем, что происходит на хлебокомбинате, находящимся по Старотобольскому тракту. Приятного аппетита, товарищи!», — подписал фото анонимный автор поста.

«Почему хлеб на полу? Я была постоянным покупателем „Абсолют“. Была, уже нет!», — написала Людмила Шпаковская. «Закрывать этот „Абсолют“ надо», — призывает Максим Усолов.

Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу хлебокомбината «Абсолют». На момент публикации ответ не поступил.

Ранее агентство писало о тюменской кулинарии, в которой также продают с пола хлебобулочные изделия. Информация об этом также поступила из социальных сетей.