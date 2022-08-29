В Кургане не могут найти перевозчиков на автобусный маршрут

По словам представителей мэрии, за маршрут пытались отвечать несколько перевозчиков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Передел транспортного рынка в Кургане

В Кургане перевозчики отказываются от автобусного маршрута, соединяющего Восточный район и Центральный через улицу Дзержинского. Об этом сообщили представители городской администрации в группе соцсети «ВКонтакте» «Союз транспортных организаций Курганской области».

«В данном направлении по ул. Дзержинского неоднократно вводились автобусные маршруты, но, к сожалению, в связи с низким пассажиропотоком перевозчики отказывались от их дальнейшего обслуживания. В настоящее время у вас имеется возможность воспользоваться межмуниципальным маршрутом № 232, который следует по территории города Кургана со всеми установленными реестром остановками», — объяснили представители мэрии горожанке, которая жаловалась на отсутствие такого маршрута.

В этой группе пользователь Елена Владимировна объяснила, что сейчас на остановке «ПОАТ-1», которая находится на ул. Дзержинского, не останавливаются городские автобусы. По ее словам, из-за этого люди не могут оттуда выбраться, так как пешком идти далеко. Также тротуар там находится только с одной стороны, и когда его заливает водой, дети, по ее данным, идут в школу по дороге, и их обливают грязью проезжающие машины.

Ранее в Кургане перевозчик отказался от маршрута № 336. В мэрии URA.RU ответили, что прорабатывается вопрос дальнейшего обслуживания этого маршрута.