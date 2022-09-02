СКР возбудил дело о гибели 13 спасателей в Донбассе

Следственный комитет возбудил уголовное дело о гибели 13 спасателей в результате удара ВСУ

СКР возбудил уголовное дело против военнослужащих ВСУ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Следственный комитет РФ завел уголовное дело после обстрела ВСУ гражданской инфраструктуры в селе Рубцы. В ходе инцидента погибли 13 и получили ранения 9 сотрудников МЧС ДНР, которые выполняли поисковые и аварийно-спасательные работы.

«По данным следствия, 1 сентября 2022 года военнослужащие ВСУ произвели артиллерийский обстрел из тяжелых видов вооружения объектов гражданской инфраструктуры в селе Рубцы Краснолиманского района Донецкой Народной Республики. В результате этого погибли 13 и получили ранения 9 сотрудников МЧС ДНР, которые выполняли поисковые и аварийно-спасательные работы», — передает пресс-служба Следственного комитета РФ.

СК России продолжает фиксировать факты преступлений, совершенных украинскими националистами в отношении мирного населения. По итогам расследования действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка.

Россия проводит с февраля спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как уточнял президент РФ Владимир Путин, причиной этому стали восьмилетний геноцид жителей ДНР со стороны националистов.