СК возбудил уголовное дело против офицера ВСУ за обстрел граждан

Следователи обвиняют украинского офицера в гибели четырех мирных граждан Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело против украинского офицера, который отдавал приказ об обстреле гражданских объектов в ЛНР. Об этом сообщает СК РФ.

«Установлен непосредственный организатор совершения данных преступлений. Это командир 17 отдельного мотопехотного батальона в составе 57 отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины лейтенант Константин Цымбал, в отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов)», — сообщается на сайте СК.

В пресс-службе отметили, что признаки новых преступлений выявили при осмотре населенного пункта Светличное после полного освобождения ЛНР. Цымбал с 26 февраля по 30 апреля неоднократно отдавал военным приказы об обстреле артиллерией Светличного, заявили в СК. Сообщается, что в результате погибли четыре человека, также оказались разрушены жилые дома и объекты инфраструктуры. В СК рассказали, что украинский офицер знал об отсутствии в населенном пункте подразделений ЛНР и России. Также он был в курсе, что там живут не менее 200 человек, которые не могут уехать.

Российская армия в начале июля освободила ЛНР в ходе спецоперации на Украине, передают « Невские новости ». Спецоперация проходит для демилитаризации и денацификации Украины, а также для освобождения Донбасса, заявлял президент РФ Владимир Путин. Ранее в СК РФ возбудили уголовные дела в отношении 16 украинских военных по подозрению в жестоком обращении с мирным населением Донбасса. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил учредить трибунал по преступлениям властей Киева на Украине и в Донбассе, сообщает РАПСИ.

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