Зарплаты ученых из ХМАО в два раза выше средней по региону. Инфографика

В ХМАО зарплата ученых в два раза выше средней зарплаты по региону

02 сентября 2022 в 17:12 Размер текста - 17 +

Средняя зарплата ученых в ХМАО составляет 140 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Зарплаты ученых ХМАО в два раза превышают показатель средней зарплаты по региону, их средняя годовая зарплата составляет порядка 140 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказал директор департамента образования ХМАО Алексей Дренин. «Средняя годовая зарплата научных сотрудников и преподавательского состава в вузах равняется 200% от средней по региону. Это приблизительно 140 тысяч рублей. У учителей этот показатель 100%, их средняя годовая зарплата составляет немного больше 70 тысяч рублей», — сказал Дренин. По данным рейтингового ресурса BDEX на 1 августа 2022 год финансово обеспеченными также можно назвать работников бухгалтерии и финансов. Их доход составляет в среднем 70 700 тысяч рублей. По сравнению с остальными сферами, наименее обеспеченным выходит сектор юриспруденции со среднегодовым доходом в 47 600 тысяч рублей. График средней зарплаты в различных сферах URA.RU Согласно целям нацпроекта «Наука» в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. Должны быть созданы привлекательные условия для работы российских и зарубежных ведущих ученых, а также перспективных молодых исследователей, увеличены внутренние затраты на научные исследования и разработки.

Зарплаты ученых ХМАО в два раза превышают показатель средней зарплаты по региону, их средняя годовая зарплата составляет порядка 140 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказал директор департамента образования ХМАО Алексей Дренин. «Средняя годовая зарплата научных сотрудников и преподавательского состава в вузах равняется 200% от средней по региону. Это приблизительно 140 тысяч рублей. У учителей этот показатель 100%, их средняя годовая зарплата составляет немного больше 70 тысяч рублей», — сказал Дренин. По данным рейтингового ресурса BDEX на 1 августа 2022 год финансово обеспеченными также можно назвать работников бухгалтерии и финансов. Их доход составляет в среднем 70 700 тысяч рублей. По сравнению с остальными сферами, наименее обеспеченным выходит сектор юриспруденции со среднегодовым доходом в 47 600 тысяч рублей. Согласно целям нацпроекта «Наука» в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. Должны быть созданы привлекательные условия для работы российских и зарубежных ведущих ученых, а также перспективных молодых исследователей, увеличены внутренние затраты на научные исследования и разработки.