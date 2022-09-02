02 сентября 2022
01 сентября 2022

В Тюменской области увековечили память погибших на Украине военных. Фото

В Ишимском районе установили мемориальные доски погибшим на Украине военным
© Служба новостей «URA.RU»
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Прощание с росгвардейцем, погибшим на Украине. Пермь, орден мужества
В ходе митинга семье погибшего военного Виктора Черемных передали «Орден мужества» Фото:

В Ишимском районе (Тюменская область) установили мемориальные доски погибшим на Украине военным Сагындыку Кудайбергенову и Виктору Черемных. Об этом сообщает официальный telegram-канал администрации Ишимского муниципального района.

«2 сентября 2022 года в поселке Октябрьский состоялся митинг, посвященный открытию памятных мемориальных досок в честь земляков, погибших в ходе СВО на Украине: Кудайбергенова Сагындыка Напашваевича и Черемных Виктора Николаевича», — говорится в сообщении.

На открытии мемориальных досок присутствовали глава Ишимского района Сергей Ломовцев, военный комиссар Ишима Владимир Лютов, глава Карасульского сельского поселения Гинтер Александр и депутат Тюменской областной думы шестого созыва Морев Сергей. В ходе митинга семье Черемных передали «Орден мужества».

Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее главная цель — освобождение Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины.

Фото:
Фото:

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В Ишимском районе (Тюменская область) установили мемориальные доски погибшим на Украине военным Сагындыку Кудайбергенову и Виктору Черемных. Об этом сообщает официальный telegram-канал администрации Ишимского муниципального района. «2 сентября 2022 года в поселке Октябрьский состоялся митинг, посвященный открытию памятных мемориальных досок в честь земляков, погибших в ходе СВО на Украине: Кудайбергенова Сагындыка Напашваевича и Черемных Виктора Николаевича», — говорится в сообщении. На открытии мемориальных досок присутствовали глава Ишимского района Сергей Ломовцев, военный комиссар Ишима Владимир Лютов, глава Карасульского сельского поселения Гинтер Александр и депутат Тюменской областной думы шестого созыва Морев Сергей. В ходе митинга семье Черемных передали «Орден мужества». Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее главная цель — освобождение Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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