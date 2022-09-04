Utair не пустила на борт до Тюмени пассажиров из Казахстана без ПЦР-тестов

Пассажирам отказали в перелете, так как у них не было отрицательных тестов на коронавирус (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Два десятка человек не смогли вылететь в Тюмень из Нурсултана (Казахстан) 4 сентября: их не пустили на борт авиакомпании Utair без результатов тестов на коронавирус. Об этом пассажиры рассказали журналистам.

«15-20 человек не допустили на рейс UT 705, следовавший из Нурсултана в Тюмень. Люди остались в аэропорту из-за того, что были уверены, что не нужно никаких ПЦР-тестов. Россия вроде все отменила, в билетах об обязательном тестировании не было никакой информации (как это было в 2019—2020 годах). В итоге билеты сгорели», — со ссылкой на одну из пассажиров сообщает информационное агентство «К-ИНФОРМ».

На видео, приложенном к сообщению, запечатлен конфликт между сотрудницей аэропорта и людьми, которым отказали в перелете. Не попавшие на рейс граждане называют происходящее беспределом. Одна из пассажиров плачет, другой мужчина рассказывает, что в Тюмень ему нужно прибыть на операцию.

URA.RU направило запросы в пресс-службу авиакомпанию Utair и информационный центр правительства Тюменской области. Ответы ожидаются.

На сайте авиакомпании в разделе о помощи пассажирам указано, что при въезде в Россию иностранцы (за исключением граждан Белоруссии) должны предъявлять отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19. В этих требованиях Utair ссылается на постановление Главного санитарного врача РФ.

Ранее URA.RU писало, что тюменцы не хотят ехать в Казахстан из-за агрессии местных жителей. Из-за этого бизнес по организации шопинг-туров в соседнюю страну оказался нерентабельным.