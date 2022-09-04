04 сентября 2022

Жителей Казахстана сняли с рейса в Тюмень. Видео

Utair не пустила на борт до Тюмени пассажиров из Казахстана без ПЦР-тестов
© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-тур в Уфу по объектам, построенным к ШОС и БРИКС в 2015 году. Уфа, аэропорт, стойка регистрации, пассажиры, регистрация на рейс, задержка рейса
Пассажирам отказали в перелете, так как у них не было отрицательных тестов на коронавирус (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Два десятка человек не смогли вылететь в Тюмень из Нурсултана (Казахстан) 4 сентября: их не пустили на борт авиакомпании Utair без результатов тестов на коронавирус. Об этом пассажиры рассказали журналистам.

«15-20 человек не допустили на рейс UT 705, следовавший из Нурсултана в Тюмень. Люди остались в аэропорту из-за того, что были уверены, что не нужно никаких ПЦР-тестов. Россия вроде все отменила, в билетах об обязательном тестировании не было никакой информации (как это было в 2019—2020 годах). В итоге билеты сгорели», — со ссылкой на одну из пассажиров сообщает информационное агентство «К-ИНФОРМ».

На видео, приложенном к сообщению, запечатлен конфликт между сотрудницей аэропорта и людьми, которым отказали в перелете. Не попавшие на рейс граждане называют происходящее беспределом. Одна из пассажиров плачет, другой мужчина рассказывает, что в Тюмень ему нужно прибыть на операцию.

URA.RU направило запросы в пресс-службу авиакомпанию Utair и информационный центр правительства Тюменской области. Ответы ожидаются.

На сайте авиакомпании в разделе о помощи пассажирам указано, что при въезде в Россию иностранцы (за исключением граждан Белоруссии) должны предъявлять отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19. В этих требованиях Utair ссылается на постановление Главного санитарного врача РФ.

Ранее URA.RU писало, что тюменцы не хотят ехать в Казахстан из-за агрессии местных жителей. Из-за этого бизнес по организации шопинг-туров в соседнюю страну оказался нерентабельным.

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Два десятка человек не смогли вылететь в Тюмень из Нурсултана (Казахстан) 4 сентября: их не пустили на борт авиакомпании Utair без результатов тестов на коронавирус. Об этом пассажиры рассказали журналистам. «15-20 человек не допустили на рейс UT 705, следовавший из Нурсултана в Тюмень. Люди остались в аэропорту из-за того, что были уверены, что не нужно никаких ПЦР-тестов. Россия вроде все отменила, в билетах об обязательном тестировании не было никакой информации (как это было в 2019—2020 годах). В итоге билеты сгорели», — со ссылкой на одну из пассажиров сообщает информационное агентство «К-ИНФОРМ». На видео, приложенном к сообщению, запечатлен конфликт между сотрудницей аэропорта и людьми, которым отказали в перелете. Не попавшие на рейс граждане называют происходящее беспределом. Одна из пассажиров плачет, другой мужчина рассказывает, что в Тюмень ему нужно прибыть на операцию. URA.RU направило запросы в пресс-службу авиакомпанию Utair и информационный центр правительства Тюменской области. Ответы ожидаются. На сайте авиакомпании в разделе о помощи пассажирам указано, что при въезде в Россию иностранцы (за исключением граждан Белоруссии) должны предъявлять отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19. В этих требованиях Utair ссылается на постановление Главного санитарного врача РФ. Ранее URA.RU писало, что тюменцы не хотят ехать в Казахстан из-за агрессии местных жителей. Из-за этого бизнес по организации шопинг-туров в соседнюю страну оказался нерентабельным.
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