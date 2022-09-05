В СК Осетии отказались заводить дело из-за гибели жителя ЯНАО

Mash Gor: В СК Северной Осетии отказались заводить дело из-за погибшего туриста из Салехарда

06 сентября 2022 в 04:19 Размер текста - 17 +

Мужчина погиб во время туристического похода в горах (фото из архива) Фото: Сергей Шадрин © URA.RU В Северной Осетии следователи отказались возбуждать уголовное дело после смерти жителя Салехарда (ЯНАО). Мужчина погиб во время горного туристического похода, сообщает telegram-канал Mash Gor. «Спортсменов настиг камнепад, жертвой стал житель Салехарда. Следком республики отказал в возбуждении дела», — отмечается в сообщении. По словам очевидцев, у инструктора не было спутникового телефона, из-за этого оперативно вызвать спасателей не удалось. Тело мужчины эвакуировали участники группы. Родственники планируют обратиться в прокуратуру. В пресс-службу СУ СКР по республике Северная Осетия направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что жители Нового Уренгоя (ЯНАО) пострадали в аварии в Андроповском округе Ставропольского края. В больницу Невинномысска госпитализированы женщина и двое детей.

В Северной Осетии следователи отказались возбуждать уголовное дело после смерти жителя Салехарда (ЯНАО). Мужчина погиб во время горного туристического похода, сообщает telegram-канал Mash Gor. «Спортсменов настиг камнепад, жертвой стал житель Салехарда. Следком республики отказал в возбуждении дела», — отмечается в сообщении. По словам очевидцев, у инструктора не было спутникового телефона, из-за этого оперативно вызвать спасателей не удалось. Тело мужчины эвакуировали участники группы. Родственники планируют обратиться в прокуратуру. В пресс-службу СУ СКР по республике Северная Осетия направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что жители Нового Уренгоя (ЯНАО) пострадали в аварии в Андроповском округе Ставропольского края. В больницу Невинномысска госпитализированы женщина и двое детей.