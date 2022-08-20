Жители Нового Уренгоя пострадали в ДТП в Ставропольском крае

Жители Нового Уренгоя (ЯНАО) пострадали в аварии в Андроповском округе Ставропольского края. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Ставрополья.
«На 289 километре автодороги „Кавказ“ водитель автобуса VanHool не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с движущимся впереди автомобилем Лада Приора», — уточнили в ведомстве. В больницу Невинномысска госпитализированы женщина и двое детей, жители Нового Уренгоя. Они находились в легковом автомобиле.
Водитель автобуса неоднократно привлекался к ответственности за нарушение ПДД. «Не исключено, что он мог уснуть в монотонной дороге», — уточнили в Госавтоинспекции.
Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске в ДТП с грузовиком погиб водитель автомобиля Renault. Авария случилась на 17 километре автодороги подъезд к г. Ноябрьск.
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