20 августа 2022
19 августа 2022

Жители Нового Уренгоя пострадали в ДТП в Ставропольском крае

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ДТП на Карла Либкнехта - Малышева с участием троллейбуса и междугороднего автобуса. Екатеринбург, битое стекло, дтп, общественный транспорт, авария
В больницу Невинномысска госпитализированы женщина и двое детей (фото из архива) Фото:

Жители Нового Уренгоя (ЯНАО) пострадали в аварии в Андроповском округе Ставропольского края. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Ставрополья.

«На 289 километре автодороги „Кавказ“ водитель автобуса VanHool не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с движущимся впереди автомобилем Лада Приора», — уточнили в ведомстве. В больницу Невинномысска госпитализированы женщина и двое детей, жители Нового Уренгоя. Они находились в легковом автомобиле.

Водитель автобуса неоднократно привлекался к ответственности за нарушение ПДД. «Не исключено, что он мог уснуть в монотонной дороге», — уточнили в Госавтоинспекции.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске в ДТП с грузовиком погиб водитель автомобиля Renault. Авария случилась на 17 километре автодороги подъезд к г. Ноябрьск.

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Жители Нового Уренгоя (ЯНАО) пострадали в аварии в Андроповском округе Ставропольского края. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Ставрополья. «На 289 километре автодороги „Кавказ“ водитель автобуса VanHool не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с движущимся впереди автомобилем Лада Приора», — уточнили в ведомстве. В больницу Невинномысска госпитализированы женщина и двое детей, жители Нового Уренгоя. Они находились в легковом автомобиле. Водитель автобуса неоднократно привлекался к ответственности за нарушение ПДД. «Не исключено, что он мог уснуть в монотонной дороге», — уточнили в Госавтоинспекции. Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске в ДТП с грузовиком погиб водитель автомобиля Renault. Авария случилась на 17 километре автодороги подъезд к г. Ноябрьск.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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