Жители Нового Уренгоя пострадали в ДТП в Ставропольском крае

В больницу Невинномысска госпитализированы женщина и двое детей (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители Нового Уренгоя (ЯНАО) пострадали в аварии в Андроповском округе Ставропольского края. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Ставрополья.

«На 289 километре автодороги „Кавказ“ водитель автобуса VanHool не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с движущимся впереди автомобилем Лада Приора», — уточнили в ведомстве. В больницу Невинномысска госпитализированы женщина и двое детей, жители Нового Уренгоя. Они находились в легковом автомобиле.

Водитель автобуса неоднократно привлекался к ответственности за нарушение ПДД. «Не исключено, что он мог уснуть в монотонной дороге», — уточнили в Госавтоинспекции.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске в ДТП с грузовиком погиб водитель автомобиля Renault. Авария случилась на 17 километре автодороги подъезд к г. Ноябрьск.