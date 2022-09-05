05 сентября 2022

В Тюменской области перекроют федеральную трассу на Омск

Трассу Тюмень – Омск перекроют для обустройства пешеходного перехода ночью 7 сентября
© Служба новостей «URA.RU»
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Председатель совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков посетил Сафакулевский район. Курган, пешеходный переход, разметка, автодорога, новая дорога, трасса, дорога
Проезд по трассе на Омск закроют на время монтажных работ Фото:

Участок федеральной трассы Р-402 Тюмень — Омск будет временно закрыт для движения 7 сентября, в период с 05:00 до 05:30. Об этом URA.RU сообщили в «Уралуправтодор».

«На автомобильной дороге Р-402 Тюмень-Ялуторовск-Ишим-Омск, на 206 километре (Голышмановский городской округ) 7 сентября временно перекроют движение, с 05.00 до 05.30. Там планируется монтаж П-образной опоры над пешеходным переходом», — рассказали URA.RU в «Уралуправтодор».

На время производства работ проезд по трассе будет закрыт. Актуальную информацию об ограничениях можно уточнять по телефону 8-800-200-63-06.

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Участок федеральной трассы Р-402 Тюмень — Омск будет временно закрыт для движения 7 сентября, в период с 05:00 до 05:30. Об этом URA.RU сообщили в «Уралуправтодор». «На автомобильной дороге Р-402 Тюмень-Ялуторовск-Ишим-Омск, на 206 километре (Голышмановский городской округ) 7 сентября временно перекроют движение, с 05.00 до 05.30. Там планируется монтаж П-образной опоры над пешеходным переходом», — рассказали URA.RU в «Уралуправтодор». На время производства работ проезд по трассе будет закрыт. Актуальную информацию об ограничениях можно уточнять по телефону 8-800-200-63-06.
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