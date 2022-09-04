В ХМАО кандидатов от оппозиции заставляют сняться с выборов

В Сургутском районе оппозиционных кандидатов в депутаты заставляют сняться с выборов

05 сентября 2022 в 14:02 Размер текста - 17 +

В Сургутском районе снимают кандидатов с выборов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В поселке Белый Яр (Сургутский район) на кандидатов в депутаты от оппозиционных партий оказывается давление перед выборами. Власти вынуждают их отказаться от участия в избирательной гонке. Об этом URA.RU сообщил кандидат в депутаты Белого Яра от КПРФ Дмитрий Коаржа. «Я знаю несколько случаев, когда кандидатов в депутаты поселка Белый Яр, которые работают в бюджетных учреждениях, вызывались к начальству и перед ними ставился выбор — либо работа, либо участие в выборах. В итоге, люди были вынуждены отказываться от дальнейшего участия в избирательной кампании. Есть несколько таких случаев среди представителей КПРФ, партии «Новые люди» и самовыдвиженцев, — рассказал Коаржа. Лидер КПРФ в Сургутском районе Александра Глотова в разговоре с URA.RU заявила, что слышала про подобные жалобы, но не имеет в распоряжении доказательств. «Чтобы можно было говорить о подобных фактах, необходимо включать диктофон при разговорах с тем, кто терроризируют. Но могу сказать, что если вы приедете на Белый Яр, то не увидите ни одной листовки с кандидатами от какой-либо партии кроме „ЕР“. Все остальные срываются», — прокомментировала Глотова. В региональном представительстве партии «Новые люди» сообщили URA.RU о том, что их кандидат был вынужден сняться с выборов депутатов в поселке Белый Яр. «Директор одной из Белоярских школ в Сургутском районе не оставляет выбора одному из наших кандидатов. Молодой учитель хотел попробовать себя в роли депутата местного совета. Но, ему недвусмысленно дали понять, что он должен сосредоточиться на обучении подрастающего поколения. Учитель сделал свой выбор, отказавшись от политической деятельности», — прокомментировали в югорском отделении партии «Новые люди». В пресс-службе администрации Сургутского района заявили URA.RU, что у них нет данных о жалобах кандидатов в депутаты поселка Белый Яр. «По нашим данным, в территориальную избирательную комиссию жалоб от кандидатов не поступало. Если возникают факты, подтверждающие давление, то законодательство предполагает обращение в правоохранительные органы, в суд. Сложно обсуждать жалобы без самих жалоб», — прокомментировали в мэрии. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В поселке Белый Яр (Сургутский район) на кандидатов в депутаты от оппозиционных партий оказывается давление перед выборами. Власти вынуждают их отказаться от участия в избирательной гонке. Об этом URA.RU сообщил кандидат в депутаты Белого Яра от КПРФ Дмитрий Коаржа. «Я знаю несколько случаев, когда кандидатов в депутаты поселка Белый Яр, которые работают в бюджетных учреждениях, вызывались к начальству и перед ними ставился выбор — либо работа, либо участие в выборах. В итоге, люди были вынуждены отказываться от дальнейшего участия в избирательной кампании. Есть несколько таких случаев среди представителей КПРФ, партии «Новые люди» и самовыдвиженцев, — рассказал Коаржа. Лидер КПРФ в Сургутском районе Александра Глотова в разговоре с URA.RU заявила, что слышала про подобные жалобы, но не имеет в распоряжении доказательств. «Чтобы можно было говорить о подобных фактах, необходимо включать диктофон при разговорах с тем, кто терроризируют. Но могу сказать, что если вы приедете на Белый Яр, то не увидите ни одной листовки с кандидатами от какой-либо партии кроме „ЕР“. Все остальные срываются», — прокомментировала Глотова. В региональном представительстве партии «Новые люди» сообщили URA.RU о том, что их кандидат был вынужден сняться с выборов депутатов в поселке Белый Яр. «Директор одной из Белоярских школ в Сургутском районе не оставляет выбора одному из наших кандидатов. Молодой учитель хотел попробовать себя в роли депутата местного совета. Но, ему недвусмысленно дали понять, что он должен сосредоточиться на обучении подрастающего поколения. Учитель сделал свой выбор, отказавшись от политической деятельности», — прокомментировали в югорском отделении партии «Новые люди». В пресс-службе администрации Сургутского района заявили URA.RU, что у них нет данных о жалобах кандидатов в депутаты поселка Белый Яр. «По нашим данным, в территориальную избирательную комиссию жалоб от кандидатов не поступало. Если возникают факты, подтверждающие давление, то законодательство предполагает обращение в правоохранительные органы, в суд. Сложно обсуждать жалобы без самих жалоб», — прокомментировали в мэрии.