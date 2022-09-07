07 сентября 2022

Силовики не могут найти редактора «Вечерних ведомостей», у которого проходили обыски

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Уничтожение гашиша и конопли сотрудниками ФСБ. Курган, печь, силовики
Силовики пытаются найти Владислава Постникова Фото:

Редактор газеты «Вечерние ведомости» Владислав Постников, дома у которого силовики проводили обыски по делу о фейках об армии РФ, скрылся перед следственными мероприятиями. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«Во время обысков дома у Постникова самого его не было дома. Сотрудники сейчас брошены на поиски журналиста», — рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что у силовиков уже есть несколько версий того, где Постников может находиться. Также установлены места, которые он посещал непосредственно перед обысками.

В пресс-группе полиции Екатеринбурга отказались комментировать URA.RU информацию об обысках. Агентство направило запрос в СК РФ, ответа на момент публикации не поступало. С самим постниковым URA.RU связаться не удалось.

Силовики зашли в квартиру Постникова утром 8 сентября. По версии источника, журналист является фигурантом по делу о распространении фейков, дискредитирующих армию РФ. Оно возбуждено в отношении администраторов telegram-каналов «Утро Февраля». Одним из главных фигурантов является Илья Пономарев (признан в РФ иноагентом).

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Редактор газеты «Вечерние ведомости» Владислав Постников, дома у которого силовики проводили обыски по делу о фейках об армии РФ, скрылся перед следственными мероприятиями. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Во время обысков дома у Постникова самого его не было дома. Сотрудники сейчас брошены на поиски журналиста», — рассказал собеседник агентства. Он уточнил, что у силовиков уже есть несколько версий того, где Постников может находиться. Также установлены места, которые он посещал непосредственно перед обысками. В пресс-группе полиции Екатеринбурга отказались комментировать URA.RU информацию об обысках. Агентство направило запрос в СК РФ, ответа на момент публикации не поступало. С самим постниковым URA.RU связаться не удалось. Силовики зашли в квартиру Постникова утром 8 сентября. По версии источника, журналист является фигурантом по делу о распространении фейков, дискредитирующих армию РФ. Оно возбуждено в отношении администраторов telegram-каналов «Утро Февраля». Одним из главных фигурантов является Илья Пономарев (признан в РФ иноагентом).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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