Силовики не могут найти редактора «Вечерних ведомостей», у которого проходили обыски

08 сентября 2022 в 10:53 Размер текста - 17 +

Силовики пытаются найти Владислава Постникова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Редактор газеты «Вечерние ведомости» Владислав Постников, дома у которого силовики проводили обыски по делу о фейках об армии РФ, скрылся перед следственными мероприятиями. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Во время обысков дома у Постникова самого его не было дома. Сотрудники сейчас брошены на поиски журналиста», — рассказал собеседник агентства. Он уточнил, что у силовиков уже есть несколько версий того, где Постников может находиться. Также установлены места, которые он посещал непосредственно перед обысками. В пресс-группе полиции Екатеринбурга отказались комментировать URA.RU информацию об обысках. Агентство направило запрос в СК РФ, ответа на момент публикации не поступало. С самим постниковым URA.RU связаться не удалось. Силовики зашли в квартиру Постникова утром 8 сентября. По версии источника, журналист является фигурантом по делу о распространении фейков, дискредитирующих армию РФ. Оно возбуждено в отношении администраторов telegram-каналов «Утро Февраля». Одним из главных фигурантов является Илья Пономарев (признан в РФ иноагентом).

Редактор газеты «Вечерние ведомости» Владислав Постников, дома у которого силовики проводили обыски по делу о фейках об армии РФ, скрылся перед следственными мероприятиями. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Во время обысков дома у Постникова самого его не было дома. Сотрудники сейчас брошены на поиски журналиста», — рассказал собеседник агентства. Он уточнил, что у силовиков уже есть несколько версий того, где Постников может находиться. Также установлены места, которые он посещал непосредственно перед обысками. В пресс-группе полиции Екатеринбурга отказались комментировать URA.RU информацию об обысках. Агентство направило запрос в СК РФ, ответа на момент публикации не поступало. С самим постниковым URA.RU связаться не удалось. Силовики зашли в квартиру Постникова утром 8 сентября. По версии источника, журналист является фигурантом по делу о распространении фейков, дискредитирующих армию РФ. Оно возбуждено в отношении администраторов telegram-каналов «Утро Февраля». Одним из главных фигурантов является Илья Пономарев (признан в РФ иноагентом).