В Тюменской области женщина провалилась в могилу на неогороженном кладбище

Жительница Тобольска упала в могилу на территории татарского кладбища, которое не имеет забора

08 сентября 2022 в 17:27 Размер текста - 17 +

Женщина решила срезать путь и не заметила яму Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жительница Тобольска провалилась в могилу на территории «Мусульманского кладбища». Об этом URA.RU сообщил источник в структуре областного МЧС, сотрудникам которого пришлось доставать горожанку из ямы. «На татарском кладбище в Тобольске произошло ЧП. Одна их жительниц решила сократить путь через погост и не заметила вырытую могилу. В итоге в нее и упала. Сама выбраться не смогла, вызвала МЧС», — рассказала URA.RU собственный источник в территориальном управлении министерства. В настоящее время «Мусульманское кладбище» в Тобольске не имеет ограждения. Согласно порталу госзакупок, контракт на эти работы власти заключили еще в мае, с ООО «Навигатор». Однако в августе договор расторгли из-за нарушений со стороны подрядчика. На сегодняшний день ограждение погоста все еще не готово, а администрация открыла новый аукцион, на 14,3 млн рублей. Его победитель должен будет выполнить все работы до 15 ноября. URA.RU направило запрос в управление МЧС по Тюменской области. Ответ ожидается.

Жительница Тобольска провалилась в могилу на территории «Мусульманского кладбища». Об этом URA.RU сообщил источник в структуре областного МЧС, сотрудникам которого пришлось доставать горожанку из ямы. «На татарском кладбище в Тобольске произошло ЧП. Одна их жительниц решила сократить путь через погост и не заметила вырытую могилу. В итоге в нее и упала. Сама выбраться не смогла, вызвала МЧС», — рассказала URA.RU собственный источник в территориальном управлении министерства. В настоящее время «Мусульманское кладбище» в Тобольске не имеет ограждения. Согласно порталу госзакупок, контракт на эти работы власти заключили еще в мае, с ООО «Навигатор». Однако в августе договор расторгли из-за нарушений со стороны подрядчика. На сегодняшний день ограждение погоста все еще не готово, а администрация открыла новый аукцион, на 14,3 млн рублей. Его победитель должен будет выполнить все работы до 15 ноября. URA.RU направило запрос в управление МЧС по Тюменской области. Ответ ожидается.