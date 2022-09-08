Тюменские власти не смогли взыскать компенсацию с поджигателей

Мужчинам удалось доказать свою непричастность Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Госохотдепартамент Тюменской области не смог взыскать с тюменцев свыше 15 млн рублей за гибель насекомых при пожаре. Четверо мужчин, обвиненных в поджоге, смогли доказать свою непричастность к гибели фауны в Викуловском районе. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

«Суд, изучив материалы дела, доводы сторон, пришел к выводу о том, что истец не представил доказательств факта уничтожения беспозвоночных животных. В связи с чем, факт причинения вреда окружающей среде в результате действий граждан не подтвержден», — сообщается в пресс-службе ведомства.

По данным суда, четверо мужчин допустили возгорание на территории Викуловского района. В ходе разбирательств им был выписан штраф в размере 3000 рублей. Кроме того, Госохотдепартамент направил иск о взыскании компенсации 15 692 732 рублей за причиненный вред.