11 сентября 2022
10 сентября 2022
09 сентября 2022

КПРФ дала бой Единой России на выборах в Тюменской области

КПРФ сообщила, что ее кандидаты выиграли выборы на двух участках в Тюменской области
© Служба новостей «URA.RU»
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В КПРФ заявили о победе двух кандидатов в Вагайском районе Фото:
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Единый день голосования — 2022

В Тюменской области на выборах депутатов нового созыва думы Вагайского муниципального района выиграли два кандидата от КПРФ. Об этом заявили в коммунистической партии, несмотря на отсутствие официальных данных. Ранее сообщалось, что в этот район Единая Россия выдвинула 15 кандидатов на борьбу за депутатские мандаты.

«Есть первая победа! Иманова Маугида Бухаровна, кандидат от КПРФ, победила на выборах депутатов думы Вагайского муниципального района по избирательному округу №10 (Вершинское сельское поселение)» — написали в группе «КПРФ Тюменская область» в соцсети «ВКонтакте». Однако избирательная комиссия официально о победе участников на данный момент не сообщала. Ожидается, что предварительные данные будут оглашены утром.

Также в КПРФ рассказали о второй «победе» в этом же районе. «Ниатбакиева Галия Мансуровна одержала победу по избирательному округу №5 (Первомайское сельское поселение)» — написано в группе.

Ранее URA.RU сообщало, что в думу Вагайского района будут выбирать 15 депутатов. От Единой России выдвинули 15 человек, от КПРФ — 5, от ЛДПР — 14, от СРЗП — 3, от «Партии роста» — 1. Также в борьбе участвовало двое самовыдвиженцев.

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В Тюменской области на выборах депутатов нового созыва думы Вагайского муниципального района выиграли два кандидата от КПРФ. Об этом заявили в коммунистической партии, несмотря на отсутствие официальных данных. Ранее сообщалось, что в этот район Единая Россия выдвинула 15 кандидатов на борьбу за депутатские мандаты. «Есть первая победа! Иманова Маугида Бухаровна, кандидат от КПРФ, победила на выборах депутатов думы Вагайского муниципального района по избирательному округу №10 (Вершинское сельское поселение)» — написали в группе «КПРФ Тюменская область» в соцсети «ВКонтакте». Однако избирательная комиссия официально о победе участников на данный момент не сообщала. Ожидается, что предварительные данные будут оглашены утром. Также в КПРФ рассказали о второй «победе» в этом же районе. «Ниатбакиева Галия Мансуровна одержала победу по избирательному округу №5 (Первомайское сельское поселение)» — написано в группе. Ранее URA.RU сообщало, что в думу Вагайского района будут выбирать 15 депутатов. От Единой России выдвинули 15 человек, от КПРФ — 5, от ЛДПР — 14, от СРЗП — 3, от «Партии роста» — 1. Также в борьбе участвовало двое самовыдвиженцев.
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